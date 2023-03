Ormai lo saprete: se utilizzate TikTok, tramite la piattaforma è possibile rintracciare un gran numero di prodotti nuovi e interessanti da acquistare, tanto che non solo i creator in tal senso sono diventati moltissimi, ma essi hanno anche lanciato diverse mode e tendenze, con articoli che ormai si identificano sotto l’appellativo di “Amazon Finds”.

Ebbene, tra i vari prodotti diventati famosi sulla piattaforma, oggi ve ne proponiamo uno che è diventato molto celebre, sia per il suo design, che per la sua qualità generale e che, soprattutto, grazie ad Amazon è oggi in sconto del 15%!

Stiamo parlando del proiettore stellare Pococo Galaxy Lite, un piccolo proiettore di cieli stellati, diventato famosissimo su TikTok, ed originariamente venduto al prezzo di ben 99,00€, oggi scontati a 84,15€, in quello che è uno dei prezzi più convenienti della rete, anche a confronto con shop dedicati alla vendita di prodotti di brand emergenti cinesi.

Sostanzialmente si tratta di un vero e proprio proiettore di diapositive, venduto con in confezione già diversi vetrini di proiezione, ritraenti sia paesaggi stellari realistici, con galassie, pianeti o la Luna, sia con immagini fantastiche e di fantasia.

La cosa che ha colpito la rete, non è solo il design compatto, ma anche la grande portata delle immagini proiettate che, essendo state realizzate in eccellente qualità, possono essere proiettate in modo da riempire un’intero soffitto, o addirittura una piccola stanza, senza perdere di qualità e senza sgranare, come invece accade a proiettori più economici, per quanto virali anch’essi su TikTok.

Facilissimo da installare, ed illuminato a LED (il dispendio energetico è dunque bassissimo), questo piccolo proiettore è completamente orientabile, senza fili (perché ricaricabile) e dispone di due diverse funzioni di proiezione, una fissa ed una con un lento movimento rotatorio, che rende la proiezione dei cieli notturni ancor più avvolgente e realistica.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero sfizioso, bellissimo sia per adornare la stanza di un adulto che di un bambino e, per questo, vi invitiamo ad acquistarlo subito, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

