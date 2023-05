Siete grandi appassionati di cucina e vorreste semplificare drasticamente la realizzazione delle ricette più complesse? In questo caso, vi consigliamo di non farvi scappare il robot da cucina multifunzione mambo touch a marchio Cecotech, in sconto del 30% su Amazon!

Al momento, e solo per poco, potrete portarlo a casa a soli 245,90€ invece di 349,90€, un prezzo imperdibile tenendo presente che potrete anche sfruttare la linea di credito Cofidis. Grazie a questa opzione, potrete dividere il pagamento da 5 fino a 24 rate a tasso zero, l’ideale per rendere la vostra spesa ancora più accessibile!

Questo robot da cucina multifunzione ha ben 37 funzioni: soffrigge, macina, trita, grattugia, riscalda, monta, emulsiona e molto altro ancora! Dunque l’ideale per preparare letteralmente qualsiasi ricetta da primi e secondi fino a dolci di ogni genere.

Potrete personalizzare tutto facilmente grazie allo schermo touch da 5″, per un maggiore comfort. Inoltre, avrete la possibilità di cambiare gli accessori in pochi secondi con il sistema OneClick, senza nemmeno estrarre la ciotola dal vostro robot. Da menzionare che il dispositivo integra anche la bilancia, in modo tale da poter pesare con grande precisione gli alimenti depositati e lavorare con quantità esatte per ottenere risultati impeccabili.

Non meno importante, l’app Mambo per smartphone! Non solo potrete trovarci numerose ricette guidate, con descrizioni passo dopo passo e modalità predefinite per facilità d’uso, ma avrete anche la possibilità di gestire le funzioni e la velocità direttamente dal vostro smartphone.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

