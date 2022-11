Da tempo state pensando di acquistare un aspirapolvere robot di ottima qualità a un prezzo davvero vantaggioso, perfetto per semplificare le pulizie quotidiane, ma fino a oggi non avete trovato nulla? Sarete più che entusiasti di saper che questo modello iRobot è scontato a un prezzo più che conveniente o, meglio, da Black Friday! Solo per poche ore ancora, potrete acquistare il modello Braava Jet m6, disponibile su Amazon, al costo di 399,99€ invece di 699,099€.

A questo prezzo, scontato addirittura del 43%, portare a casa un modello in questione è pensato per pulire e addirittura lavare ogni superficie, girando per casa, stanza per stanza. Dato che stiamo parlando di un articolo davvero molto valido, vi consigliamo di portare a termini il vostro acquisto il prima possibile, fintanto che ci sono ancora unità disponibili.

iRobot ha oltre 30 anni di esperienza nel mondo della robotica, con oltre 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo. Con questo modello lo sporco non ha scampo: il Precision Jet Spray scioglie lo sporco e i residui di unto senza bagnare mobili, tappeti o pareti. Il robot sa, grazie alla sua intelligenza artificiale, quale metodo di pulizia attivare in funzione del panno adottato, i panni sfruttano inoltre la forza elettrostatica per catturare lo sporco.

Potrete pulire quando, dove e come volete: la tecnologia Imprint Smart Mapping, infatti, vi consente di scegliere le stanze da pulire e quando. Il Braava jet m6, inoltre, rimuove ed elimina lo sporco proprio nel momento in cui si forma e tende a imparare delle vostre abitudini, offrendovi suggerimenti e programmi personalizzati. In più, la tecnologia intelligente iRobot OS memorizza le vostre routine e pulisce in funzione del vostro stile di vita.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto. In più vi consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime per far arrivare i vostri acquisti il prima possibile!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!