Rendi le pulizie un piacere con questo robot, oggi in SCONTO!

Oggi è l’ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, e tra le promozioni più interessanti segnaliamo quella dedicata al Dreame L10s Ultra Gen 2, disponibile su Amazon a soli 479€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo più basso recente di 594,75€. Un'occasione da non perdere per chi desidera migliorare la pulizia della casa con un dispositivo di ultima generazione. Vi consigliamo di visitare subito il nostro articolo dedicato alle migliori offerte Amazon prima che scadano.

Dreame L10s Ultra Gen 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Dreame L10s Ultra Gen 2 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta che unisce potenza, intelligenza e automazione in un solo prodotto. Grazie alla funzione MopExtend RoboSwing, questo dispositivo riesce a raggiungere anche gli angoli più difficili della casa, offrendo una pulizia approfondita e precisa. Il sistema di aspirazione Vormax da 10.000 Pa garantisce la rimozione efficace di polvere, sporco ostinato e peli di animali domestici su qualsiasi superficie.

Uno dei punti di forza di questo modello è l' l'hub di manutenzione automatica, che consente un'autonomia fino a 75 giorni senza interventi manuali, rendendolo perfetto per chi ha una vita frenetica. La funzione CleanGenius regola in automatico i 32 livelli di acqua in base al livello di sporco rilevato, offrendo un lavaggio personalizzato adatto ad ogni tipo di pavimento. Anche i tappeti e le moquette sono trattati con la massima cura, grazie a una strategia di pulizia dedicata che potenzia l'aspirazione e ottimizza le impostazioni.

Pensato per ambienti con animali domestici, Dreame L10s Ultra Gen 2 individua le aree frequentate dagli animali e le pulisce due volte, migliorando la raccolta dei peli e semplificando lo svuotamento del sacchetto. La compatibilità con la spazzola TriCut (venduta separatamente) consente inoltre di gestire facilmente anche i grovigli più difficili.

Con una batteria da 240 minuti di autonomia, questo robot garantisce sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni. Se state cercando un alleato affidabile, potente e intelligente per mantenere la casa sempre in ordine, Dreame L10s Ultra Gen 2 a questo prezzo è un acquisto altamente consigliato.