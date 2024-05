Rendi smart il tuo citofono con Ring Intercom al 40% di sconto!

Se avete un citofono classico e volete renderlo smart spendendo poco, allora una delle migliori soluzioni è sicuramente Ring Intercom. Questo dispositivo di Amazon è la soluzione ideale per trasformare il vostro citofono in un dispositivo smart, con funzionalità di apertura a distanza e compatibilità con Alexa. Grazie alle sue funzionalità avanzate, potrete parlare con i visitatori e aprire il portone dell'edificio utilizzando l'app Ring o i comandi vocali di Alexa, offrendo comodità e sicurezza senza precedenti. Attualmente è disponibile a soli 59,99€, beneficiando di uno sconto del 40% sul prezzo di listino.

Ring Intercom di Amazon, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ring Intercom rappresenta la soluzione ideale per coloro che desiderano rendere la propria abitazione più smart e sicura. Questo dispositivo è consigliato particolarmente alle persone che vivono in condomini e che cercano un modo più comodo ed efficace per gestire l'accesso al proprio edificio. Grazie alla sua compatibilità con Alexa e alla possibilità di apertura a distanza, il Ring Intercom soddisfa le esigenze di coloro che vogliono avere il controllo totale sull'ingresso della propria abitazione, senza necessità di interrompere le proprie attività quotidiane. Che siate in casa o in ufficio, potete infatti aprire il portone ai vostri visitatori o ai corrieri con un semplice comando vocale o tramite app.

Inoltre, per le famiglie che hanno bisogno di garantire l'accesso a bambini, amici, o personale delle consegne in momenti specifici, il Ring Intercom offre la funzione di Chiave ospite con Verifica automatica degli ospiti. Questa feature rende il dispositivo un compagno insostituibile per chi desidera un’esperienza di ingresso senza intoppi, assicurandosi che solo persone autorizzate possano accedere all'edificio. Con un'installazione fai-da-te semplice e veloce, e un prezzo decisamente accessibile, il Ring Intercom è la scelta perfetta per chi cerca di aggiungere un tocco di intelligenza e comodità alla gestione quotidiana delle proprie porte.

Ora disponibile a 59,99€, rispetto al prezzo originale di 99,99€, Ring Intercom rappresenta un'ottima opportunità per rendere la vostra casa più connessa e sicura. Grazie alla sua compatibilità con i sistemi di citofoni esistenti e la facilità di installazione, è una soluzione ideale per chi cerca comodità senza compromessi. Vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta per aggiornare il vostro sistema di citofonico a uno smart, migliorando sia sicurezza che convenienza.

Vedi offerta su Amazon