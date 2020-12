Revolut Business fa il suo ingresso nei servizi di acquiring

Revolut oggi ha annunciato il suo ingresso nelle soluzioni dei pagamenti acquiring per le aziende, ampliando ancora una volta il servizio di Revolut Business.

Il colosso dei pagamenti digitali conferma la sua missione di voler diventare lo strumento più competitivo con cui gestire tutti gli aspetti del business: Revolut Business ha annunciato oggi il lancio della sua soluzione per l’accettazione dei pagamenti (acquiring) che permette alle aziende in tredici paesi europei di accettare i pagamenti online con carta di pagamento direttamente sul proprio account.

Questo nuovo prodotto diventerà parte integrante dello starter pack di Revolut Business, che andrà a competere nell’acquiring con realtà come Stripe e Adyen.

Nello specifico, i clienti business avranno la possibilità di eseguire transazioni con basse commissioni e dai prezzi molto competitivi, con l’1,3% di fee per le carte consumer UK ed EEA e il 2,8% per tutte le altre carte. I clienti Revolut Business che hanno un piano a pagamento riceveranno anche un pacchetto per l’accettazione gratuita dei pagamenti con carte UK ed EEA ogni mese, senza costi aggiuntivi.

Le aziende potranno espandersi in nuovi mercati e regioni senza doversi preoccupare di incorrere in costi aggiuntivi, potendo risparmiare sul cambio valuta e accettare pagamenti in 14 valute (EUR, GBP, USD, CAD, CHF, JPY, AUD, HKD, SEK, DKK, NOK, NZD, PLN, ZAR). I fondi possono essere mantenuti nella valuta originale o convertiti in un’altra al tasso di cambio interbancario risparmiando così sulla conversione estera.

Nik Storonsky, CEO e fondatore di Revolut, afferma: “I pagamenti sono alla base di ogni business, è per questo che abbiamo creato una soluzione che risponde non solo ai bisogni delle aziende ma anche ai loro requisiti di accettazione dei pagamenti.

Le aziende europee sanno bene che ormai fare business online è essenziale per avere successo. È per questo che abbiamo introdotto un nuovo modo sicuro per accettare pagamenti tramite sito web e abbiamo permesso ai clienti che non hanno una presenza online di ricevere pagamenti sicuri tramite link di pagamento. La nostra missione è democratizzare l’accettazione, siamo già sulla buona strada.”

La nuova funzionalità permette alle aziende di gestire tutto in un unico luogo senza la necessità di alternarsi (ed effettuare la riconciliazione) tra piattaforme di acquiring e bancarie. I clienti Revolut Business beneficeranno della ricezione dei pagamenti il giorno successivo e potranno quindi avere accesso ai fondi velocemente ottimizzando il cashflow.

Inoltre le aziende possono richiedere pagamenti a qualsiasi persona nel mondo, senza il bisogno di avere un sito web o uno store online, grazie all’utilizzo di un link di pagamento sicuro e veloce che può essere condiviso con i clienti.