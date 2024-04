Apri un conto Credem Link e ottieni 100€ di buoni regalo Amazon

Se siete nuovi clienti e aprite un conto corrente online Credem Link: usando il codice CREDEM100 entro il 30 aprile potete ottenere fino a 100€ in buoni regalo Amazon. Questa promozione rivolge a chi è alla ricerca di una soluzione bancaria digitale completa e conveniente per gestire le proprie finanze in modo semplice e veloce. Potete aprire il conto Credem Link comodamente da casa seguendo la procedura guidata sul sito Credem.it e iniziare da subito ad approfittare dei vantaggi esclusivi riservati ai nuovi clienti.

Ricorda di usare il codice CREDEM100 entro il 30 aprile per non perdere questa occasione unica.

A chi si rivolge Credem Link?

Il conto corrente online Credem Link si propone come una soluzione bancaria ideale per gli utenti più dinamici che cercano un'esperienza digitale completa e personalizzata. Particolarmente adatto ai giovani e agli studenti, il conto offre un canone annuo azzerato per il primo anno e un accesso semplificato attraverso l'App Credem Mobile e l'Internet Banking, rendendolo perfetto per chi si avvicina per la prima volta al mondo bancario.

Allo stesso tempo, la disponibilità di consulenti sia in filiale sia da remoto e la possibilità di gestire le operazioni bancarie da qualsiasi dispositivo attirano anche professionisti e lavoratori che desiderano flessibilità e efficienza, nonché viaggiatori internazionali che apprezzano la comodità delle carte di debito internazionali per le loro esigenze di spesa all'estero.

Aprendo un online Credem Link avrete accesso a una soluzione bancaria moderna e conveniente, ideale per chi desidera gestire le proprie finanze digitalmente senza compromessi. Che siate giovani studenti o professionisti, scoprirete subito i vantaggi di poter effettuare e ricevere tutti i vostri pagamenti tramite l'app Credem dedicata e tenere sotto controllo i movimenti del conto in modo dettagliato. Inoltre, con la carta Credem collegata potrete effettuare acquisti online e in negozio, sia in Italia che all'estero. Con l'aggiunta di buoni regalo Amazon.it fino a 100€, aprire un conto Credem Link entro il 30 aprile è conveniente sia in termini di risparmio immediato sia, in prospettiva, per far fruttare al meglio le proprie finanze presenti e future.