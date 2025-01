Revolut celebra 3 milioni di clienti in Italia lanciando i conti deposito senza vincoli

Revolut, la banca digitale che sta rivoluzionando il panorama finanziario italiano, ha annunciato di aver raggiunto un traguardo significativo: 3 milioni di clienti in Italia. Questo successo è accompagnato dal lancio del nuovo Conto Deposito senza Vincoli, una soluzione innovativa pensata per offrire flessibilità e rendimenti competitivi ai risparmiatori.

Il nuovo Conto Deposito senza Vincoli si distingue per alcune caratteristiche uniche. Disponibile inizialmente per i nuovi clienti che apriranno un conto Revolut tra il 27 gennaio e il 31 marzo 2025, offre un tasso d’interesse promozionale del 3% fino al 31 maggio 2025, indipendentemente dal piano sottoscritto. Anche i clienti esistenti potranno accedervi nelle prossime settimane, previa migrazione al nuovo IBAN italiano.

Tra le peculiarità del prodotto, i tassi d’interesse giornalieri (un’assoluta novità nel settore) che consentono ai clienti di vedere crescere il proprio saldo quotidianamente. I tassi variano a seconda del piano sottoscritto: dal 2% per i piani Standard e Plus, al 3% per il piano Ultra. Questo approccio si affianca all’assenza di vincoli sul deposito, offrendo ai risparmiatori piena libertà di accesso ai propri fondi in qualsiasi momento.

Con un saldo massimo remunerabile di 100.000 euro e nessun importo minimo richiesto, Revolut si propone come un’opzione ideale per chi cerca una soluzione di risparmio pratica e trasparente.

Ignacio Zunzunegui, Responsabile Growth Sud Europa di Revolut, ha sottolineato come il lancio del Conto Deposito senza Vincoli si inserisca in una strategia più ampia di ampliamento dell’offerta di prodotti bancari.

Con questa soluzione, stiamo rendendo più semplice per i nostri clienti destinare una parte del loro stipendio al risparmio, ottenendo rendimenti interessanti senza sacrificare la flessibilità. Dopo il successo in Spagna, dove abbiamo raccolto oltre un miliardo di euro in meno di due mesi, siamo entusiasti di replicare questa esperienza in Italia.

Il 2025 si preannuncia come un anno di grandi obiettivi per Revolut, che punta a raggiungere i 4 milioni di clienti entro fine anno. Tra le novità già introdotte, il lancio degli IBAN italiani e dei prestiti personali, che rafforzano ulteriormente il posizionamento della banca digitale come punto di riferimento per le operazioni bancarie quotidiane.

Albert Codorniu, General Manager dei Prodotti di Risparmio di Revolut, ha evidenziato il valore aggiunto del nuovo conto deposito:

Con pagamenti di interessi giornalieri e accesso immediato ai fondi, stiamo trasformando il modo in cui i clienti risparmiano e fanno crescere il proprio denaro. Il nostro obiettivo è rendere Revolut la scelta migliore per le esigenze bancarie quotidiane.

I clienti interessati possono attivare il Conto Deposito senza Vincoli direttamente dall’app Revolut, seguendo una semplice procedura, o seguendo questo link per i nuovi clienti. Con questa mossa, Revolut continua a innovare il settore bancario italiano, offrendo soluzioni sempre più vicine alle necessità dei clienti moderni.