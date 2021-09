Revolut permette di prenotare hotel in-app e ottenere anche un cashback

Revolut, la super app finanziaria globale con oltre 16 milioni di clienti in tutto il mondo, che rende la vita più semplice soprattutto ai viaggiatori, ha lanciato oggi la funzione di viaggio Soggiorni per tutti i clienti in Italia. Vi spieghiamo come funziona.

Con Soggiorni, i clienti Revolut possono selezionare alloggi in tutto, spaziando da B&B e appartamenti fino agli hotel di lusso. Possono inoltre beneficiare di tariffe esclusive, senza costi di prenotazione aggiuntivi e godere della facilità di prenotazione del soggiorno direttamente dall’app Revolut. Inoltre, i clienti non dovranno passare dal telefono al laptop o cercare i dettagli della propria carta ogni volta che desiderano prenotare un alloggio: la nuova funzionalità consentirà agli utenti di prenotare il proprio hotel o appartamento direttamente nell’app Revolut, da cui già gestiscono le proprie finanze. Un ottimo modo per risparmiare tempo e anche denaro, poiché Soggiorni garantisce fino al 10% di cashback istantaneo su ogni prenotazione.

Nello specifico, ecco tutte le funzioni di Soggiorni:

Soggiorni offre una curata selezione di opzioni di alloggi in tutto il mondo – per ogni esigenza e a tariffe esclusive;

– per ogni esigenza e a tariffe esclusive; Grazie al cashback istantaneo di un massimo del 10%, i clienti risparmiano sulla prenotazione per poi avere maggiore possibilità di spesa in seguito durante le vacanze;

di un massimo del 10%, i clienti risparmiano sulla prenotazione per poi avere maggiore possibilità di spesa in seguito durante le vacanze; Soggiorni completa l’offerta esistente di Revolut per chi viaggia, che include tassi di cambio competitivi, nessuna commissione nascosta all’estero, una copertura assicurativa di viaggio completa e l’accesso alle lounge aeroportuali in caso di ritardo del volo.

Revolut parte da una soluzione gratuita assolutamente sostenibile da chiunque, garantendo un conto corrente gratuito esente sia da canoni mensili e annuali, che da imposta di bollo. Dato che si tratta di un conto estero, potreste pagare l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) di 34,20 euro, ma questa non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo non è superiore a 5.000 euro. I bonifici sono gratuiti, così come i prelievi ATM fino a 200 euro al giorno.

Che ne pensate? È l’opzione che stavate aspettando? Potete scoprire tutti i vantaggi di Revolut grazie al nostro speciale dedicato.