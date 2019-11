Revolut, tantissimi sconti e offerte per il Black Friday

Revolut offre un conto corrente gratuito, una carta ricaricabile e una serie di servizi innovativi legati al digital banking. Ma pare che la società fintech leader con oltre 8 milioni di utenti in Europa e 300.000 in Italia, abbia preparato un’iniziativa davvero imponente per il prossimo Black Friday.

Dopo poche ore dall’annuncio di Revolut Business, che permette di caricare 50 euro e ricevere altri 50 in omaggio, l’ambiziosa società di Nikolay Storonsky si è alleata con 7 brand italiani per offrire a tutti gli utenti, nuovi ed esistenti, ulteriori sconti oltre a quelli già offerti dai partner in occasione del Black Friday.

Nello specifico, effettuando un acquisto utilizzando una carta Revolut tra il 25 novembre e il 2 dicembre, si potrà usufruire delle seguenti agevolazioni:

Foorban | la app che offre piatti salutari e bilanciati ad aziende e dipendenti – offrirà per tutta la settimana uno sconto del 20% sugli ordini pagati con Revolut e che utilizzano il codice BLACKREVOLUT, che raggiungerà il 40% nella giornata di venerdí 29 novembre .

e che utilizzano il codice BLACKREVOLUT, che raggiungerà . Giglio.com | fashion store online per donna, uomo e bambino – applicherà un ulteriore 5% di sconto a tutti gli acquisti , oltre allo sconto del 20% già previsto per il Black Friday.

, oltre allo sconto del 20% già previsto per il Black Friday. GioiaPura | negozio online di gioielli e orologi – offrirà 5 Euro di sconto su un carrello minimo di 39 Euro, inserendo il codice GPREVOLUT.

su un carrello minimo di 39 Euro, inserendo il codice GPREVOLUT. Uala | piattaforma per la prenotazione di appuntamenti di bellezza – applicherà 10 Euro di sconto su qualsiasi trattamento di bellezza prenotato e pagato tramite il sito, utilizzando il codice REVOLUTBF.

su qualsiasi trattamento di bellezza prenotato e pagato tramite il sito, utilizzando il codice REVOLUTBF. PrenotaunCampo | offrirà agli utenti Revolut sconti convenienti su tutte le prenotazioni di campi per gli sport amatoriali come calcetto, tennis, beach volley, etc. effettuate online.

di campi per gli sport amatoriali come calcetto, tennis, beach volley, etc. effettuate online. ufirst | piattaforma (disponibile via app e web) che permette alle persone di ottimizzare il tempo di attesa in fila, all’interno di Uffici Pubblici, Sanità, Retail, Università e Trasporti – permetterà agli utenti Revolut di risparmiare il loro tempo di attesa ai controlli di sicurezza in aeroporto offrendo, a partire dal mese di Dicembre, il 20% di sconto sul servizio Fast Pass , pensato per offrire accesso prioritario all’interno dei principali Aeroporti Europei.

ai controlli di sicurezza in aeroporto offrendo, a partire dal mese di Dicembre, il , pensato per offrire accesso prioritario all’interno dei principali Aeroporti Europei. Zappyrent | piattaforma per gli affitti a medio e lungo termine che mette in contatto proprietari e inquilini – offrirà fino a 100 Euro di credito agli utenti che finalizzeranno un contratto di affitto pagando con Revolut.

I servizi sopraelencati non fanno altro che aumentare l’offerta dei servizi di carta Revolut, che abbiamo approfondito nella nostra recensione.