Ring Video Doorbell Plus: più sicurezza alla porta di casa con questo sconto del 20%!

La sicurezza domestica, si sa, non è mai troppa, ed oggi come oggi è importante saper proteggere la propria casa da qualsiasi eventuale problema, tenendo sotto controllo anche e soprattutto chi bussa alla nostra porta. E così, se siete alla ricerca di un sistema smart che vi possa aiutare a monitorare in modo attento cosa succede sull'uscio di casa, vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon dove, grazie ad uno sconto del 20%, potrete acquistare il campanello smart Ring Video Doorbell Plus al prezzo di 119,99€, contro i 149,99€. Funzionale, ottimo e facilissimo da installare in autonomia!

Campanello smart Ring Video Doorbell Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ring Video Doorbell Plus è un campanello smart prodotto da Amazon (Ring è una delle aziende di proprietà del colosso dello shopping), molto noto nel settore dell'internet of things, e distintosi nel tempo come uno dei migliori prodotti della sua categoria. Parliamo di un acquisto decisamente consigliato per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo che aiuti nel miglioramento della propria sicurezza domestica, fornendo così un occhio digitale che permette di osservare chi si presenta all'uscio della nostra abitazione.

Grazie alla sua videocamera HD a 1536p, ed alla visione notturna a colori, questo dispositivo smart è particolarmente indicato per persone che ricevono frequentemente consegne a domicilio e desiderano monitorare chi si avvicina alla loro porta d'ingresso, garantendo una visibilità eccellente in ogni momento del giorno e della notte. Parliamo, inoltre, di un dispositivo dotato della possibilità di inviarvi notifiche in tempo reale sul vostro smartphone ogni volta che viene suonato il campanello o rilevato un movimento, il che lo rende un alleato prezioso per chi vuole sempre sapere cosa succede davanti alla propria abitazione, anche quando non si è in casa.

Inoltre, per quegli utenti che cercano un controllo ancora più completo, il Ring Doorbell Plus offre la possibilità di personalizzare le impostazioni di rilevazione di movimento e di accedere alla funzione Live View tramite l'app Ring, consentendo di tenere sott'occhio l'abitazione da qualsiasi luogo. L'abbonamento facoltativo al piano Ring Protect, di cui si può usufruire gratuitamente per i primi 30 giorni dall'acquisto, arricchisce ulteriormente l'esperienza d'uso con funzionalità aggiuntive come la registrazione video, con un sistema di Istantanee periodiche e il Pre-Roll avanzato, per una sicurezza eccezionale e continua, che si sia dentro o fuori casa.

Dotato di un'integrazione nativa con l'ecosistema Amazon Alexa, Ring Video Doorbell Plus è, in sintesi, un dispositivo sicuro, efficiente e progettato per un'installazione semplice ed in completa autonomia. Un prodotto di ottima qualità che, venduto com'è a prezzo scontato, rappresenta certamente un'opportunità non da poco per chiunque voglia proteggere al meglio la propria abitazione.

Vedi offerta su Amazon