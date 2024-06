Risparmia 300€ da Mediaworld su questa splendida smart TV Hisense da 85"!

Se siete alla ricerca di un televisore di grandi dimensioni che offra qualità e prestazioni eccellenti ad un prezzo estremamente competitivo, vi consigliamo di approfittare dell’imperdibile offerta di Mediaworld: Hisense 85A6K è disponibile a soli 999€, con uno sconto di ben 300€ rispetto al prezzo consigliato di 1.299€. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire!

Hisense 85A6K, chi dovrebbe acquistarla?

Hisense 85A6K è un televisore da 85 pollici che rappresenta una scelta eccellente per chi desidera trasformare il proprio salotto in un vero e proprio cinema domestico. Con una risoluzione 4K Ultra HD, questo televisore offre immagini estremamente nitide e dettagliate, rendendo ogni scena vivida e realistica. La tecnologia Dolby Vision HDR permette di godere di una gamma dinamica elevata, con neri profondi e bianchi luminosi, per un contrasto e una precisione del colore davvero sorprendenti.

Il sistema operativo VIDAA U5 integrato nell’Hisense 85A6K garantisce un’esperienza utente intuitiva e fluida, permettendo di accedere facilmente alle principali app di streaming come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video. Grazie al telecomando con tasti di accesso rapido, navigare tra i vari contenuti è semplice e veloce. Inoltre, il televisore è dotato di assistente vocale integrato, compatibile con Alexa e Google Assistant, che consente di controllare il dispositivo e gestire la domotica di casa tramite comandi vocali.