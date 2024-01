Questo Smart TV Nokia è un AFFARE! (-15%)

Se cercate una nuova Smart TV economica, potremmo avere l'offerta perfetta: questo modello da 50 pollici marchiato Nokia è in offerta su Amazon a 364€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo originale di 429€. A questo prezzo, è l'occasione perfetta per aggiornare l'intrattenimento casalingo spendendo poco.

Smart TV Nokia da 50 pollici, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV Nokia ha un'ampia diagonale, risoluzione 4K, supporto a Dolby Vision e HDR10 e una buona qualità dell'immagine, che assicura il giusto intrattenimento durante le serate passate a guardare film e serie TV. L'integrazione Airplay consente poi di trasmettere qualsiasi contenuto da iPhone e iPad direttamente sulla TV, ampliando ancora di più le possibilità.

Ovviamente ci sono già le applicazioni dei servizi di streaming più diffusi, come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. L'assistente Alexa integrato aggiunge un tocco "smart" al dispositivo, che può essere facilmente controllato con la voce.

La Smart TV Nokia è un'ottima scelta per chi vuole una TV secondaria, magari per la camera o per la taverna, spendendo poco. Integra tutti i principali servizi di streaming e può essere acquistata a un prezzo davvero piccolo, che grazie allo sconto del 15% attualmente in corso scende a soli 364€.

