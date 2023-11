Rivoluziona pranzi e cene con questo robot da cucina Kenwood! -28%

Non perdete l'offerta di Amazon per il Black Friday sul Kenwood Multipro FDM301SS, un robot da cucina versatile e compatto, perfetto per ogni esigenza culinaria. Questo straordinario prodotto, dotato di una vasta gamma di accessori, è ora disponibile a soli 79,00€, rispetto al prezzo originale di 109,00€. Questo rappresenta un risparmio per voi del 28%!

Kenwood Multipro FDM301SS, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Kenwood Multipro FDM301SS è la soluzione unica per creare piatti gustosi, grazie al suo sistema all-in-one che permette di tritare, grattugiare, affettare, frullare, impastare, montare e spremere. Infatti, è il compagno perfetto per gli appassionati di cucina alla ricerca di un assistente efficiente e versatile. È ideale per chi desidera risparmiare tempo e spazio in cucina, grazie al suo originale sistema all-in-one che consente di tritare, grattugiare, affettare, frullare, impastare, montare e persino spremere, tutto con un'unica base. Per chi ama sperimentare in cucina presentando una varietà di piatti, questo robot è la soluzione definitiva. Inoltre, per le piccole famiglie o chi vive da solo e ama la cucina casalinga, ma non ha grandi quantità da lavorare, c'è anche la comodissima ciotola in plastica da 2.1 litri.

Il Kenwood Multipro FDM301SS è un robot da cucina di alta qualità, con un corpo in robusto metallo dall'elegante finitura silver. Dispone di un potente motore da 800W con due diverse velocità di lavorazione e una funzione Pulse per un controllo ottimale. L'apparecchio viene fornito con una vasta gamma di accessori, tra cui lame in acciaio inox, lama impastatrice, spatola, tre dischi per tritare erbe, noci e formaggio, uno sbattitore a doppia frusta a filo in metallo, uno spremiagrumi con cono staccabile e un frullatore da 1.2 L.

In conclusione, consigliamo vivamente l'acquisto del Kenwood Multipro FDM301SS soprattutto ora che è in offerta a soli 79,00€ rispetto al prezzo originale di 109€. Questo prodotto rappresenta un vero affare per chiunque desideri esplorare nuove possibilità in cucina con un apparecchio versatile, potente e compatto.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!