Roborock porta in Italia i suoi robot più accessibili per il grande pubblico

Per chi cerca un modo più semplice (e intelligente) di tenere pulita la casa, arrivano due nuovi alleati: Roborock Qrevo S5V e Q7 M5. L’azienda, ormai tra i nomi di riferimento nel mondo della robotica domestica, ha lanciato i due modelli anche in Italia, puntando su un mix vincente di funzionalità, facilità d’uso e prezzi competitivi. I due robot sono pensati per utenti diversi: da chi si avvicina per la prima volta al mondo della pulizia smart a chi ha spazi più piccoli ma non vuole rinunciare a una casa sempre in ordine. E se vi aspettate compromessi sulla potenza o sulla tecnologia, vi sorprenderanno.

Roborock Qrevo S5V: potenza e automazione in un solo robot

Il Qrevo S5V rappresenta una soluzione completa per la pulizia domestica grazie alla sua aspirazione HyperForce da 12.000 Pa e alla docking station multifunzione che automatizza svuotamento del contenitore della polvere, lavaggio e asciugatura dei panni, e ricarica dell’acqua.

Grazie al sistema FlexiArm, il robot riesce a raggiungere punti difficili come angoli concavi e bordi attorno ai mobili, mentre la tecnologia Reactive Tech gli consente di aggirare ostacoli grazie all’uso di sensori a luce strutturata. Un doppio sistema anti-groviglio, composto da una spazzola laterale ad arco e due rulli centrali a spirale, garantisce la rimozione efficace di peli e capelli.

Già disponibile su Amazon e sullo store ufficiale Roborock a un prezzo consigliato di 719,99€.

Roborock Q7 M5: l'efficienza entry-level per ogni casa

Pensato per offrire tecnologia e comodità a un pubblico ampio, il nuovo Q7 M5 combina una potente aspirazione da 10.000 Pa con una progettazione attenta ai dettagli. La spazzola anteriore in gomma e setole è ottimizzata per raccogliere efficacemente peli e detriti, mentre il sistema JawScrapers, con design a "denti di squalo", previene l’aggrovigliamento della spazzola principale.

Il robot integra la tecnologia LiDAR PreciSense per mappature precise e percorsi di pulizia ottimizzati, e funge anche da lavapavimenti, con tre livelli regolabili di flusso d’acqua. I serbatoi da 400 ml (polvere) e 270 ml (acqua) permettono una pulizia prolungata senza frequenti interventi manuali. Le sue dimensioni compatte lo rendono perfetto per ambienti di piccole dimensioni o per chi non dispone di spazio per una stazione di ricarica ingombrante.

Anche questo modello è già in vendita su Amazon e sull’e-store ufficiale Roborock a un prezzo consigliato di 249,99€.