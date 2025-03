A 479€, pulisce pavimenti e tappeti con la stessa efficacia che avresti tu

Vedi offerta su Amazon

Con la Festa delle Offerte di Primavera in corso, il Roborock Qrevo S è disponibile a un prezzo imperdibile di 479,99€ rispetto al prezzo originale di 699,99€. Questo straordinario robot aspirapolvere non è solo un aspirapolvere, ma una soluzione completa per la pulizia della casa, in grado di aspirare, lavare e asciugare pavimenti e tappeti con la stessa efficacia di un professionista. Se siete alla ricerca di un dispositivo che renda le pulizie facili e rapide, il Qrevo S è la scelta perfetta per voi.

Roborock Qrevo S, chi dovrebbe acquistarlo?

Una delle caratteristiche più notevoli del Roborock Qrevo S è la sua potente aspirazione da 7000Pa. Grazie a questa potenza, il robot è in grado di raccogliere efficacemente i peli degli animali domestici, oltre a rimuovere sporco e detriti da pavimenti duri e tappeti. Ogni passaggio lascia una finitura immacolata, risparmiando tempo e fatica. Inoltre, il pacchetto include due mop di ricambio, garantendo che non dobbiate preoccuparvi di doverli sostituire troppo spesso.

Il Qrevo S non è solo potente, ma anche intelligente. È dotato di una funzionalità di sollevamento automatico del mop da 10 mm, che consente di passare facilmente dall'aspirazione dei tappeti alla pulizia dei pavimenti senza rischiare che il mop bagni accidentalmente i tappeti. Grazie alla sua tecnologia, potrete pulire ogni angolo della casa, per una pulizia davvero completa.

La stazione multifunzione è un altro punto di forza del Roborock Qrevo S. Grazie alla funzione di autosvuotamento, autolavaggio e auto-riempimento, il robot si occupa autonomamente della manutenzione, mentre voi vi concentrate su altre attività. Inoltre, il mop viene asciugato automaticamente ad aria calda a 45°, garantendo un’asciugatura uniforme e sicura. La tecnologia reattiva per evitare gli ostacoli garantisce una navigazione fluida senza collisioni, mentre il design elegante e funzionale del dock rende la manutenzione del robot ancora più semplice. Con il Qrevo S, ogni pulizia sarà un gioco da ragazzi.