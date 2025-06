Se pensate che per mantenere la casa sempre pulita serva una squadra di professionisti, è il momento di ricredervi. Grazie all’offerta imperdibile su Amazon, il Roborock QV 35A è disponibile con uno sconto del 21% tramite coupon, diventando il vostro alleato ideale per le pulizie giornaliere. Con un’aspirazione HyperForce da ben 8000 Pa, questo robot aspirapolvere è progettato per rimuovere anche lo sporco più ostinato da tappeti, fessure e angoli difficili, lasciando ogni superficie perfettamente pulita.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 21% durante il checkout

Roborock QV 35A, chi dovrebbe acquistarlo?

Uno dei punti di forza del Roborock QV 35A è la sua stazione tutto-in-uno: non solo svuota automaticamente il contenitore della polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri con un'autonomia fino a 7 settimane, ma si occupa anche del riempimento del serbatoio da 4 litri per il lavaggio dei pavimenti, della pulizia e dell’asciugatura dei tappetini. In questo modo, il robot è sempre pronto all’uso, senza bisogno del vostro intervento continuo. Una soluzione pratica che riduce al minimo le incombenze domestiche.

L’efficacia di pulizia è ulteriormente garantita dallo spazzolone a doppia rotazione, capace di rimuovere le macchie più resistenti grazie a 200 giri al minuto e alla funzione di sollevamento automatico di 10 mm, ideale per passare agevolmente da pavimenti duri a tappeti. Inoltre, i 30 livelli di regolazione dell’acqua permettono di adattare la pulizia a qualsiasi superficie, rendendolo perfetto per abitazioni con materiali delicati o animali domestici.

Infine, la tecnologia Reactive Tech evita ostacoli come mobili e cavi, mentre la navigazione PreciSense LiDAR crea mappe precise e gestisce più piani abitativi con grande efficienza. Tutto è controllabile comodamente tramite l’App Roborock, smartwatch o comandi vocali. Con il Roborock QV 35A non vi servirà altro: basta lui per trasformare la pulizia della casa in un’attività semplice, intelligente e senza sforzi.

Vedi offerta su Amazon