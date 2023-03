Con l’arrivo del periodo delle Pulizie di Primavera, è plausibile che molti di voi siano alla ricerca di elettrodomestici e vari dispositivi per poter facilitare, o quanto meno velocizzare, quella che è la pulizia delle superfici di casa, anche e soprattutto se si è spesso fuori dalle mura domestiche e, per tanto, farebbe comodo affidarsi a dispositivi automatici.

Per vostra fortuna, grazie alle odierne Offerte di Primavera by Amazon, occasioni in tal senso non mancano, e sono davvero tanti i dispositivi in sconto che potreste acquistare per ricevere supporto nelle pulizie di casa. Tra i vari, tuttavia, ci preme suggerirvi di dare un’occhiata all’ottimo robot aspirapolvere Roborock S7 Pro Ultra, che dal prezzo originale di ben 1.199,00€, è oggi in sconto di 320 euro, scendendo così a 879,00€!

Certo, si tratta ancora di un prezzo non per tutti, ma lo sconto applicato del 27% rende comunque l’acquisto molto appetibile, specie considerando quella che è la tecnologia di questo prodotto, indubbiamente versatile ed al passo con i tempi.

Roborock S7 Pro Ultra, infatti, non è solo in grado di aspirare la sporcizia da qualsiasi tipologia di pavimentazione, ma è anche in grado di lavare i pavimenti in modo automatico, grazie ad un sistema che non provvede solo a svuotare e riempire il robot di acqua, ma che è addirittura in grado di pulire automaticamente il panno in microfibra montato al di sotto della pancia del robot.

Roborock S7 Pro Ultra, infatti, è un robot autonomo nel senso più puro del termine, ed è in grado di svuotarsi da solo, rendendo le pulizie di casa del tutto automatizzate! Il merito è della stazione di ricarica del robot, che include anche un apposito sistema di svuotamento automatico, con sacchetti per la polvere da 2,5 litri, che richiederanno un ricambio, all’incirca, ogni 7 settimane, riducendo l’interazione con lo sporco al minimo indispensabile!

Per quanto riguarda, invece, il sistema di lavaggio, Roborock S7 Pro Ultra, dispone di un sistema per il riempimento automatico del serbatoio dell’acqua (3L serbatoio dell’acqua/2,5L serbatoio dello sporco) che, in sintesi, permette la pulizia di aree fino ad un massimo di 300 metri quadrati!

Insomma, parliamo di un elettrodomestico davvero futuristico e, per questo, vi suggeriamo di effettuare quanto prima il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto. Allo stesso modo, vi suggeriamo di tenere sempre sotto controllo anche la pagina che Amazon sta dedicando alle sue offerte di Primavera, così da restare aggiornatissimi su tutte, ma proprio tutte, le offerte di questi giorni.

