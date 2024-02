Minimo storico per questo robot aspirapolvere Philips! (-120€)

Philips HomeRun Serie 7000 è uno dei migliori robot aspirapolvere in commercio e risulta essere un valido compagno per la cura della casa. Questo dispositivo automatico per la pulizia, in grado di aspirare e lavare i pavimenti eliminando polveri sottili e peli di animali, è ora in offerta a soli 629,99€ anziché 749,99€, con uno sconto di ben 120€. Grazie ai suoi sofisticati sensori, si muove con precisione all'interno del vostro ambiente domestico, raggiungendo ogni angolo e pulendo efficacemente intorno agli ostacoli senza rischio di blocco.

Robot aspirapolvere Philips HomeRun, chi dovrebbe acquistarlo?

Per coloro che prediligono l'igiene e per chi mira a mantenere la propria dimora impeccabile senza sforzi eccessivi, il Philips HomeRun Serie 7000 si presenta come una scelta impeccabile. Questo robot aspirapolvere risulta particolarmente indicato per chi convive con animali domestici, grazie alla sua notevole potenza di aspirazione fino a 5000 Pa, che consente di eliminare briciole e peli con estrema efficacia. È altresì consigliato per coloro che dispongono di poco tempo per le faccende domestiche ma non vogliono rinunciare a un ambiente sano e ordinato. La funzionalità di mappatura garantisce la copertura di ogni angolo della casa, mentre sensori avanzati preven- gono eventuali ostacoli causati da oggetti lasciati per terra.

Per nuclei familiari numerosi o case con molteplici stanze, la batteria ad alta capacità da 5200 mAh del robot garantisce una copertura completa fino a 185m² con una sola ricarica, rendendolo particolarmente adatto anche per ambienti ampi. Il sistema di svuotamento automatico, che offre fino a 30 giorni di autonomia senza necessità di intervento manuale, soddisfa le esigenze di coloro che cercano una soluzione il più indipendente possibile.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun Serie 7000 costituisce un'alternativa innovativa per mantenere la casa pulita con il minimo sforzo. L'unione di un'aspirazione potente, capacità di lavaggio, navigazione intelligente e lunga autonomia lo rende l'ideale per chi cerca un supporto affidabile nella pulizia quotidiana. Con un significativo sconto sul prezzo originale, rappresenta un acquisto consigliato per ottimizzare il tempo libero e ridurre la fatica domestica, soprattutto in case con animali domestici o ampie superfici.

