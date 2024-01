Samsung annuncia i televisori OLED e 8K per il 2024

Samsung ha svelato la sua lineup di televisori per il 2024 al CES di Las Vegas, introducendo modelli 8K con funzionalità avanzate alimentate dall'Intelligenza Artificiale (IA). Una delle novità più interessanti è l’uso di un migliore pannello antiriflesso sul modello OLED top di gamma; un miglioramento che, speriamo, si farà strada anche sui modelli meno costosi.

La serie QN900D, da 65 a 85 pollici, è descritta come la "TV 8K più sottile e premium mai lanciata sul mercato". Si tratta, naturalmente, della nuova serie 8K della casa coreana: una categoria di prodotto che ha ancora un mercato piuttosto ridotto, ma questo non impedisce a Samsung di continuare ad aggiornare il catalogo anno dopo anno con aggiornamenti e novità.

I modelli 2024, prevedibilmente, puntano molto sull’intelligenza artificiale, che viene usata sia per migliorare l’immagine sia per l’audio. Funzioni intelligenti che mancano sul QN85D, il modello 8K meno pregiato.

Samsung introduce anche nuovi modelli OLED per il 2024, come S90D e S95D (55-77 pollici), con la tecnologia "OLED Glare Free". Questa innovazione assicura una visione impeccabile in ambienti luminosi o bui senza compromettere l'angolo di visione o il contrasto. Il trattamento antiriflesso è lo stesso visto sui The Frame, ed è in effetti qualcosa che può fare la differenza e garantire un’esperienza di visione migliore in diverse situazioni. Tuttavia, vale la pena ricordare che anche gli altri marchi stanno usando sempre più spesso finiture antiriflesso sui loro televisori.

Nella lineup Samsung del 2024 non mancano modelli “extra large” da 98 pollici; una tendenza, se così si può chiamare, che ha cominciato a farsi rilevante nel corso del 2023, e che sembra destinata a consolidarsi nel 2024.

Televisori così grandi entrano in concorrenza con i proiettori, e per le loro caratteristiche potrebbero essere preferibili in certi contesti.