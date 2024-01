Prezzo TOP sul robot aspirapolvere Samsung Jet™ Bot AI+! (-130€)

Non perdere l'esclusiva offerta Amazon sull'innovativo Samsung Jet™ Bot AI+, l'aspirapolvere robot che rivoluzionerà la pulizia della tua casa! Grazie al riconoscimento ostacoli 3D e alla telecamera integrata, offrirà un livello di pulizia e comodità senza precedenti. Disponibile ora a €769,99, rispetto al prezzo originale di €864,96, goditi uno sconto dell'11% che porta il prezzo vicino a quello dell'ultimo Black Friday.

Samsung Jet™ Bot AI+, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete alla ricerca di un alleato nella pulizia domestica che unisce comodità e tecnologia avanzata, il Samsung Jet™ Bot AI+ VR50T95735W/WA è l'aspirapolvere robot cui affidarsi. Con processore Intel per un riconoscimento oggetti preciso e svuotamento automatico grazie alla Clean Station, questo robot aspirapolvere è ideale per chi desidera una casa impeccabile senza sforzo. La sua abilità nel riconoscere e schivare anche piccoli oggetti da 1cm mediante sensori 3D lo rende perfetto per famiglie con bambini o animali domestici, garantendo una pulizia efficace e sicura.

Non è solo un aspirapolvere; con la telecamera frontale, potete controllare la vostra casa e i vostri animali dovunque vi troviate, con la possibilità di trasmettere video in streaming in tempo reale. La gestione Wi-Fi e l'app SmartThings consentono la programmazione da remoto, anche impostando zone non accessibili alla pulizia. Consigliato per chi punta all'eccellenza tecnologica e vuole dedicare il proprio tempo ad attività preferite piuttosto che alle pulizie di casa. Il Jet Bot AI+ fa al caso vostro se desiderate un ambiente salubre: il sistema di filtraggio cattura il 99,999% di polveri sottili, promettendo un'atmosfera più pulita per tutti.

Il Samsung Jet™ Bot AI+ VR50T95735W/WA è un aspirapolvere robot di ultima generazione che semplifica le faccende domestiche grazie alla sua tecnologia avanzata. Dotato di processore Intel e intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere e mappare oggetti grazie al riconoscimento oggetti Jet AI e al sensore 3D. Unisce praticità e igiene con la Clean Station per lo svuotamento automatico e filtri che intrappolano oltre il 99,999% delle polveri sottili. La telecamera frontale permette il monitoraggio della casa e la gestione Wi-Fi consente il controllo remoto tramite app.

Con un prezzo mai così conveniente dal Black Friday, il Samsung Jet™ Bot AI+ è l'alleato perfetto per mantenere la casa pulita senza sforzo. Il suo design intelligente rappresenta la fusione ideale tra innovazione e funzionalità, rendendolo un investimento sagace per chi cerca efficienza e comodità nella pulizia quotidiana. Non è solo un acquisto, è un passo verso un futuro più smart della cura domestica.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!