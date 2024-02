MA CHE BOMBA! Smart TV Samsung da 85" scontata di 1600€!

Se desiderate abbracciare l'innovazione di Samsung scegliendo una smart TV dalle dimensioni imponenti, come l'85 pollici, non lasciatevi sfuggire l'eccezionale offerta Amazon sul modello Neo QLED QE85QN90B. Grazie a un ribasso di circa 1.600€, potrete portarvi a casa questa meraviglia tecnologica al prezzo speciale di 2.793,35€, ben lontano dal prezzo di listino di 4.409,99€.

Samsung Neo QLED QE85QN90B, chi dovrebbe acquistarla?

Top di gamma Samsung di qualche generazione fa, questo modello rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di cinema e tecnologia che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine e dell'audio. Con la sua tecnologia Quantum Matrix, che utilizza Mini LED per garantire contrasti ultra nitidi in 4K, ogni scena viene riprodotta con una vividezza e profondità di nero senza pari.

Questa smart TV, inoltre, è dotata di processore Neo Quantum 4K che, grazie all'intelligenza artificiale, ottimizza ogni contenuto alla massima definizione. Per coloro che cercano un'esperienza immersiva totale, il sistema Quantum HDR e l'audio Dolby Atmos con OTS+, garantiscono uno spettacolo visivo e sonoro di livello superiore, indipendentemente dal livello di luminosità o dal tipo di contenuto.

Questo televisore risulta inoltre attrattivo per chi desidera fare un investimento a lungo termine in un apparecchio che non solo soddisfi le esigenze di intrattenimento attuali, ma sia anche pronto ad accogliere le future evoluzioni del settore. Dunque, chi punta all'eccellenza nella visione domestica, trovando un equilibrio tra innovazione, prestazioni e preparazione al futuro, troverà in questo modello un alleato insostituibile.

