Amazon ti fa dimenticare la paura del burn-in con la TV Samsung OLED a soli 818€

Quando si parla di TV OLED, uno dei timori principali degli utenti è quello del burn-in, il fenomeno in cui le immagini statiche, come loghi o scritte, rimangono visibili sullo schermo dopo un lungo periodo di visualizzazione. Tuttavia, con la Samsung OLED QE55S85DAEXZT da 55 pollici a soli 818€, questo timore diventa secondario. Un prezzo così competitivo rende questa TV un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, facendo dimenticare qualsiasi preoccupazione sul lungo termine.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 101€ durante il checkout

Samsung OLED QE55S85DAE, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung QE55S85DAEXZT è un modello che offre prestazioni di alto livello, grazie alla sua risoluzione 4K e al processore NQ4 AI Gen2, che garantisce sfumature di colore vivide e realistiche. La tecnologia OLED HDR migliora la luminosità e il contrasto, creando immagini straordinarie che sembrano prendere vita. Inoltre, il design elegante e raffinato con Contour Design si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendo questa TV non solo una macchina da prestazioni, ma anche un complemento d'arredo dal look moderno e minimalista.

Per gli appassionati di gaming, questa TV è eccellente. Il Motion Xcelerator 120Hz offre una fluidità sorprendente, fondamentale per esperienze di gioco senza interruzioni o sfocature. Il 4K AI Upscaling assicura che qualsiasi contenuto, anche non nativo in 4K, venga riprodotto con una qualità visiva straordinaria. Con l'integrazione del Gaming Hub, sarà facile accedere ai giochi preferiti, mentre il Real Depth Enhancer rende la visuale molto più realistica, aggiungendo profondità e definizione all'immagine. L'esperienza di gioco raggiunge un livello davvero alto, dove la qualità dell'immagine si fonde con la fluidità e la reattività.

Non solo performance visiva: anche l’audio di questa TV Samsung è progettato per coinvolgere completamente lo spettatore. Grazie alla tecnologia OTS Lite, il suono surround 3D è sincronizzato con l’azione sullo schermo, regalando un’esperienza sonora avvolgente. Inoltre, la funzionalità Q-Symphony permette di abbinare perfettamente la soundbar (non inclusa) agli altoparlanti integrati, creando un audio ricco e potente. Adaptive Sound Pro, infine, calibra automaticamente il suono in base ai contenuti riprodotti, per una qualità audio sempre ottimale. Con il Smart Hub, potete anche gestire facilmente i vostri contenuti preferiti, tra cui film, giochi e programmi, mentre la funzionalità SmartThings permette di controllare i dispositivi smart direttamente dalla TV.

