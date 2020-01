Samsung Q950TS, TV QLED 8K senza cornici

Samsung ha annunciato Q950TS, una nuova TV che non solo si distingue per la risoluzione 8K, ma spicca soprattutto per l’Infinity Design, ossia è praticamente priva di cornici – si parla di 2,3 mm, difficili da percepire. La nuova TV 8K di Samsung ha inoltre uno spessore ridotto, solo 15 millimetri.

La TV è dotata di un’impostazione per l’adattamento automatico dell’immagine in base all’ambiente, che va a modificare luminosità e contrasto in base al variare delle condizioni. Non mancano inoltre le tecnologie Quantum Dot e full-array local dimming.

All’interno c’è un chip con intelligenza artificiale, definito Quantum Processor, che si occupa non solo di gestire un’interfaccia grafica rinnovata, ma anche di scalare qualsiasi sorgente alla risoluzione 8K nonché proporre una guida universale che combina consigli di diverse app contemporaneamente.

La TV Samsung Q950TS è anche dotata di un “maggiordomo digitale” che secondo Samsung consente di controllare altri dispositivi tramite Bluetooth, Wi-Fi e anche prodotti più vecchi non connessi a Internet.

Il televisore può eseguire il mirroring dei contenuti da un dispositivo mobile con un semplice tocco usando “Tap View” e fare il picture in picture con la possibilità di collocare il tutto in una schermata. Naturalmente non manca il supporto agli assistenti digitali: Bixby, Google Assistant e Amazon Alexa sono integrati.

La tecnologia integrata AI ScaleNet lavora inoltre per una riproduzione dei contenuti in streaming migliore possibile, in quanto cerca d’impedire le possibili perdite di dati che si verificano quando le informazioni viaggiano dai server del servizio alla vostra TV. Amazon Prime è tra i servizi che supportano la tecnologia. La TV supporta anche il codec AV1 per la visione dei filmati 8K su YouTube.

Il processore con intelligenza artificiale si occupa anche della parte audio, con la tecnologia Object Tracking Sound Plus (OTS+) che direziona l’audio in base a ciò che succede a schermo, fornendo un effetto surround 5.1 tramite gli altoparlanti della TV. La funzionalità Q-Symphony combina inoltre gli speaker della TV con soundbar compatibili, permettendo di creare potenzialmente una configurazione 9.1.4.

Al momento l’azienda non ha rivelato altri dettagli come prezzo e disponibilità, ma aggiorneremo la notizia non appena emergeranno direttamente dal CES 2020 di Las Vegas, dove è prevista una conferenza nelle prossime ore.

La casa sudcoreana ha anche annunciato che la gamma 2020 di TV QLED 8K avrà sintonizzatori ATSC 3.0. Si tratta di uno standard di trasmissione di nuova generazione che permette di ricevere e riprodurre contenuti fino alla risoluzione 4K.