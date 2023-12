Scopri come ottenere una smart TV Samsung gratis! Fino al 14 gennaio

Se vi trovate nella situazione di dover acquistare due smart TV, sappiate che Euronics ha attivato una promozione su misura per voi. L'offerta prevede l'acquisto di una smart TV Samsung di fascia alta, per poi ricevere gratis una Samsung The Frame da 32", con tanto di cornice Teak per personalizzarla. La particolarità della The Frame risiede nel fatto che, una volta spenta, si trasforma in un elegante quadro. Una proposta molto interessante da parte di Euronics, valida fino al 14 gennaio.

Samsung The Frame, come averla gratis?

Per ricevere gratuitamente la Samsung The Frame insieme alla sua cornice, è necessario acquistare una smart TV Samsung di fascia alta. Questa categoria include i modelli della serie OLED e Neo QLED, indipendentemente dalle dimensioni del pannello. Avete la libertà di scegliere tra la più compatta da 43", la più grande da 85" o un modello intermedio.

L'acquisto deve essere effettuato entro il 14 gennaio, e successivamente è essenziale registrare l'acquisto su Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna della smart TV. Il processo è semplice e veloce, così come la consultazione dei modelli compatibili con questa promozione, elencati di seguito per una rapida lettura.

OLED:

S90C : da 65" e 77"

: da 65" e 77" S94C : da 55" a 77"

: da 55" a 77" S95C: da 55" a 77"

Neo QLED 8K:

QN700C : da 55"

: da 55" QN800C : da 65"

: da 65" QN900C: da 65" a 85"

Neo QLED 4K:

QN85C : da 65" e 75"

: da 65" e 75" QN90C : da 55" a 75"

: da 55" a 75" QN94C : da 43" a 65"

: da 43" a 65" QN95C: da 55" a 75"

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Euronics dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

