La TV Samsung perfetta per ogni ambiente luminoso. Risparmia il 55% ora!

Se cercate il meglio di Samsung per quanto riguarda le smart TV, ma senza arrivare alla tecnologia OLED, e volete un pannello che eccelle in luminosità, allora la Samsung QE50QN90C da 50 pollici è la scelta ideale. Con un budget inferiore agli 800€, questa TV, grazie al suo schermo Neo QLED, è perfetta per chi desidera vedere ogni dettaglio anche nelle stanze più illuminate.

Samsung QE50QN90C, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung QE50QN90C si rivela una scelta impeccabile per chi è alla ricerca di un'esperienza visiva eccellente in qualsiasi condizione di illuminazione. È consigliata vivamente agli appassionati di cinema e serie TV desiderosi di immergersi in contenuti con qualità dell'immagine superiore, dove ogni dettaglio risalta grazie alla tecnologia Quantum Matrix e alla potenza del processore Neural Quantum 4K. L'integrazione di Dolby Atmos, poi, garantisce un'esperienza sonora immersiva, proiettandovi al centro dell'azione con un suono tridimensionale.

Non meno importante, la Samsung QE50QN90C è un must per i gamer grazie al Gaming Hub, che offre la possibilità di accedere a oltre 3000 giochi senza la necessità di console, esaltando ogni partita con una qualità d'immagine cristallina e una modalità filmmaker che rende ogni scena naturale e realistica. Per chi cerca una smart TV che eccella sia nelle prestazioni audio-video sia nell'esperienza di gioco, dentro a un design elegante e moderno, la Samsung QE50QN90C rappresenta una soluzione all'avanguardia, scalando le posizioni dei desideri di chi non si accontenta e cerca sempre il massimo dalla tecnologia di casa.

L'esperienza visiva è ulteriormente arricchita dall'intelligenza artificiale, che ottimizza automaticamente le immagini. Come se non bastasse, il trattamento anti-riflesso applicato sul pannello riduce le distrazioni. Altre caratteristiche degne di nota includono il Neo Quantum HDR+ per colori vividi, il Real Depth Enhancer per immagini realistiche e il Motion Xcelerator Turbo Pro per un'esperienza di gioco eccezionale.

Vedi offerta su Unieuro