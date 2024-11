Vuoi comprare una TV Samsung al Black Friday? Amazon ha già scontato questa 55”

Il Black Friday 2024 di Amazon è ormai alle porte, ma alcune offerte sono già attive in anticipo, come per la Samsung UE55DU7190U da 55". Questo modello più recente della serie Crystal, dotato di tecnologia a LED, ha visto un ulteriore sconto di 50€ rispetto al precedente minimo storico, permettendovi di acquistare una delle ultime TV Samsung a soli 399€.

Samsung UE55DU7190U, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung UE55DU7190U è ideale per chi vuole vivere un'esperienza televisiva di qualità superiore alla media. Con una risoluzione 4K, questa smart TV Samsung da 55 pollici promette immagini vivide e schermi che sembrano quasi spillarsi fuori dal quadro, rendendola perfetta per gli appassionati di cinema che desiderano catturare ogni dettaglio delle loro scene preferite. Inoltre, grazie alla sua capacità di upscaling, anche i contenuti in risoluzione inferiore vengono migliorati, offrendo una qualità visiva eccezionale in ogni momento.

Le famiglie che passano molto tempo insieme davanti alla TV apprezzeranno poi il design elegante che si adatta a ogni ambiente domestico, dai più moderni ai più classici, trasformando ogni visione in un vero e proprio evento. Non solo cinefili e famiglie, ma anche i gamer troveranno nella Samsung UE55DU7190U un fedele alleato per le loro maratone ludiche. Grazie alla tecnologia Motion Xcelerator, questa TV garantisce un’esperienza di gioco fluida, riducendo al minimo le sfocature di movimento e permettendo una risposta immediata ad ogni azione.

L'immersione è ulteriormente amplificata dall'audio surround 3D OTS Lite e Q-Symphony, che sincronizzano suono e immagine per un'esperienza coinvolgente a 360 gradi. Per chi cerca la comodità di avere tutti i contenuti preferiti a portata di mano, lo Smart Hub organizza film, giochi e programma in un unico posto, facilitando l'accesso e la gestione. Con un prezzo di soli 399€, rispetto al prezzo precedente di 449€, la Samsung UE55DU7190U rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera elevare la propria esperienza audiovisiva a casa.

Vedi offerta su Amazon