Saragozza entra nel settore NFT con le proprietà digitali

Gli NFT sono una nuova forma di proprietà digitale che consente agli utenti di possedere un contenuto digitale, proprio come possiederebbero un oggetto fisico. Sono anche un investimento: il valore dell’NFT aumenta infatti man mano che più persone lo usano e acquistano nella comunità. Il Comune spagnolo di Saragozza è recentemente diventato il primo organo ufficiale in Spagna ad attuare NFT. Durante le Fiestas del Pilar, i visitatori del sito ufficiale sono stati in grado di vincere NFT da Cabezudos de la Pilara, El Berrugón e La Forana, tre eventi culturali che si svolgono a Saragozza.

Gli NFT non sono solo divertenti da collezionare, ma offrono anche vantaggi significativi ai governi in termini di impegno con i loro cittadini. Questi oggetti digitali possono infatti essere utilizzati negli spazi pubblici per promuovere l’interazione tra il governo e i suoi cittadini. A Saragozza inoltre sarà possibile acquistare terreni virtuali, grazie alla piattaforma Next Earth, una replica virtuale della Terra che consente di acquistare NFT che sono risorse simulate digitalmente di luoghi. Puoi acquistare immobili virtuali, come un appezzamento di terreno nella città di Saragozza, con BNB, il token nativo di Binance Smart Chain.

La blockchain garantisce che ogni proprietà sia unica e non possa essere replicata. Consente inoltre di fare trading tra gli utenti che desiderano acquistare o vendere proprietà virtuali, infatti, è in realtà il modo in cui vengono generate le entrate di Next Earth. Inoltre, il 10% di ogni acquisto va a cause ambientali come The Ocean Cleanup, Kiss the Ground e Amazon Watch.