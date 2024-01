Scollega il WiFi perché la lavatrice consuma troppo traffico di dati

Il proprietario di una lavatrice LG ha fatto una scoperta alquanto peculiare nel momento che si è accorto che l'elettrodomestico stava arrivando a consumare fino a 3,66 GB di dati in un solo giorno.

L'utente, noto come Johnie su X (precedentemente noto come Twitter), ha deciso di scollegare il WiFi della lavatrice a causa di questo consumo eccessivo.

La bizzarra storia è emersa quando Johnie ha deciso di condividere la sua esperienza online su X, chiedendo spiegazioni sul motivo di un simile utilizzo di dati da parte della lavatrice.

Un grafico mostrava chiaramente che la lavatrice aveva caricato 3,57 GB di dati e scaricato 100 MB, rappresentando il 5% del consumo complessivo di banda dell'utente in quel giorno specifico.

Inizialmente, Johnie ha scherzato in merito ai "Downloadable Laundry Cycles", definendoli come DLC e paragonandoli, quindi, ai contenuti aggiuntivi comunemente scaricabili nei videogiochi. Questi i programmi specifici per la lavatrice, difatti, possono essere scaricati in forma del tutto gratuita dagli utenti.

Altri utenti hanno cominciato a ironizzare sul fatto che LG sfrutti segretamente le sue lavatrici per effettuare del crypto mining, o suggerendo che qualcuno avesse hackerato la lavatrice di Johnie per minare criptovalute.

Uno scherzo, sia chiaro, ma che non si discosterebbe troppo dalla realtà visto che in passato si sono già avute notizie di apparecchi LG coinvolti in attività di mining non autorizzato.

Fra battute in merito al traffico di "dati puliti" e teorie strampalate in merito al fatto che LG stia raccogliendo dati per realizzare un'IA dedita al lavaggio del bucato, la teoria più plausibile suggerisce che ci sia stato un errore nel router Asus di Johnie, il quale potrebbe non aver riportato correttamente i dati, mescolandoli a quelli generati dal traffico web quotidiano dell'utente.

Johnie stesso ha sottolineato questo aspetto in un post successivo, dopo aver eseguito ulteriori verifiche e aver rapportato i suoi consumi con quelli di altri possessori della medesima lavatrice targata LG.

Indipendentemente dalla causa, Johnie ha risolto il problema nella maniera più pratica e veloce, ovvero disconnettendo la lavatrice dalla rete WiFi.