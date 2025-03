Sconti shock! NO IVA sui TV se hai la carta MediaWorld

MediaWorld lancia una promozione imperdibile per chi è alla ricerca di un nuovo televisore: il ritorno del "NO IVA" sui TV. La grande novità di questa edizione è che lo sconto extra si applica non solo ai modelli più costosi, come gli OLED, ma anche ai modelli entry level, rendendo l’offerta accessibile a tutti. Non è quindi richiesto alcun importo minimo di spesa, quindi potrete approfittare della promozione indipendentemente dal budget a disposizione. Grazie a questa flessibilità, chiunque potrà trovare una smart TV conveniente senza dover necessariamente puntare sui modelli di fascia alta.

Vedi offerte su Mediaworld

NO IVA sui TV, perché approfittarne?

Se state pensando di acquistare un televisore, questa è l’occasione giusta per risparmiare. Il prezzo finale, con lo sconto applicato, sarà visibile direttamente nel carrello, garantendovi trasparenza totale sul risparmio ottenuto. Tuttavia, per usufruire del "NO IVA", è necessario essere in possesso della carta MediaWorld, che offre vantaggi esclusivi ai suoi membri. Se ancora non la avete, non c’è da preoccuparsi: la carta può essere richiesta gratuitamente direttamente sul sito ufficiale, permettendovi di accedere subito alla promozione senza alcun costo aggiuntivo.

Una delle opportunità più interessanti offerte da questa promo è la possibilità di acquistare modelli più economici a prezzi ancora più bassi. Ad esempio, un televisore come il TCL 32SF540 diventa incredibilmente conveniente, scendendo sotto i 200€ grazie allo sconto extra. Questo significa che anche chi desidera un TV secondario per la camera da letto o per una casa vacanze può approfittare della promo senza spendere troppo. La vasta gamma di prodotti disponibili assicura che ogni cliente possa trovare il televisore più adatto alle proprie esigenze, con la certezza di un notevole risparmio.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica! Il "NO IVA" è una promozione a tempo limitato e sarà valida solo fino al 17 marzo. Se avete intenzione di acquistare un nuovo televisore, questo è il momento giusto per farlo, evitando di pagare l’IVA e approfittando di uno sconto davvero vantaggioso. Affrettatevi a visitare il sito per scegliere il modello perfetto per voi prima che l’offerta scada.

