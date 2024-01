Spioncino digitale Ezviz, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 12%

Lo spioncino digitale Ezviz, un dispositivo di sicurezza, è attualmente in promozione su Amazon con uno sconto del 12%! Se desiderate aumentare la sicurezza nella vostra casa e vivere un'esperienza senza preoccupazioni, questo piccolo accessorio è proprio quello che fa per voi. Dotato di un display touchscreen da 4,3 pollici che offre una visione nitida di chi si trova di fronte alla vostra porta e di numerose funzionalità avanzate, come la visione notturna e il rilevamento del movimento PIR, potrete eliminare ogni ansia e godervi la vostra casa in totale tranquillità. Approfittate dell'offerta Amazon di oggi, grazie alla quale potete acquistare lo spioncino digitale Ezviz a soli 144,99€, ottenendo un notevole risparmio rispetto al prezzo di listino di 163,99€!

Spioncino Digitale Ezviz CP4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo spioncino digitale Ezviz CP4 si presenta come la scelta ideale per coloro che attribuiscono grande importanza alla sicurezza domestica e desiderano mantenere un facile controllo su chi si presenta alla porta. Dotato di un display touchscreen da 4,3 pollici con risoluzione 1080p, offre una visione chiara e dettagliata dell'area esterna. Questo dispositivo è particolarmente indicato per genitori attenti o lavoratori spesso fuori casa, grazie alla sua funzione di rilevamento del movimento PIR, che diventa un alleato prezioso per il controllo totale sulla porta e su eventuali visite inaspettate. Il CP4 è progettato per inviare notifiche direttamente sul vostro smartphone tramite l'app EZVIZ ogni volta che viene rilevato un movimento sospetto nell'area dell'ingresso.

Per garantire una protezione notturna affidabile, lo spioncino digitale CP4 è dotato di visione notturna automatica che si estende fino a 5 metri di distanza. La batteria a lunga durata, con i suoi 4.600 mAh, assicura che siate sempre pronti a rispondere, mentre la funzione di comunicazione bidirezionale fornisce discrezione e ulteriore sicurezza.

Investire in uno spioncino digitale è una decisione eccellente per potenziare la sicurezza domestica. Oggi, sfruttando l'opportunità offerta da Amazon, potrete beneficiare di uno sconto del 12% sull'acquisto dello spioncino Ezviz, acquistandolo al prezzo conveniente di soli 144,99€! Non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare la vostra sicurezza a un prezzo vantaggioso.

