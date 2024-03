Sconto di 290€ su questa ottima smart TV PHILIPS da 65"!

Se siete in cerca di un'ottima smart TV di grandi dimensioni, ma vorreste approfittare di quelle che sono le eccezionali Offerte di Primavera Amazon attualmente in corso, allora non c'è dubbio che dobbiate dare un'occhiata a questa offerta che lo store sta proponendo sull'ottima smart TV PHILIPS Ambilight "The One" PUS8508 da 65 pollici, che dagli originali 989,99€ è oggi in sconto a soli 699,00€! Un affare, specie perché non solo parliamo di una smart TV di qualità, ma anche e soprattutto di uno dei bellissimi modelli Ambilight con effetti luminosi dinamici.

Smart TV PHILIPS Ambilight The One, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV PHILIPS The One da 65" è l'acquisto ideale per chi desidera immergersi completamente nelle proprie esperienze di visione e gaming. Con il suo Processore P5 AI Perfect Picture che ottimizza l'immagine per renderla estremamente nitida e vivida e la tecnologia di retroilluminazione Ambilight su tre lati, che estende l'esperienza visiva oltre i confini dello schermo adattandosi al colore della parete, questa smart TV è perfetta per chi cerca un'esperienza visiva coinvolgente. Inoltre, il supporto HDR10+ e Dolby Vision garantisce una qualità dell'immagine eccezionale, con colori, contrasti e luminosità migliorati.

Parliamo, inoltre, di una smart TV con Google TV, il che vi permetterà l'accesso a servizi come Amazon Prime Video, Netflix e altri, oltre che funzionalità di controllo vocale tramite Alexa e Assistente Google, integrando così il televisore in quella che potrebbe essere la vostra rete domotica.

Dulcis in fundo, parliamo anche e soprattutto di una smart TV ottimizzata per il gaming su console e che, grazie alla sua frequenza di aggiornamento a 60Hz ed il supporto alla tecnologia Geforce Now, permette una qualità delle immagini davvero impeccabile, con un refreshrate ideale per il gioco su console, ed il massimo coinvolgimento, la qual cosa è anche avallata dalla presenza di un sistema audio da 20W con supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un suono immersivo.

Insomma, per soli 699,00€ diremmo che questa smart TV PHILIPS è un acquisto davvero consigliatissimo per chiunque, e giacché le scorte sono limitatissime, il suggerimento è di approfittare subito degli oltre 250 euro di sconto proposti da Amazon, inserendola nel carello prima che essa vada esaurita, o che l'offerta termini prematuramente!

