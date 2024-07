Scopri come ottenere fino a 35€ di sconto extra su eBay!

Il mese di luglio su eBay si apre con una fantastica opportunità grazie al coupon "PSPRLUG24". Questo coupon permette di ottenere sconti significativi su una vasta gamma di prodotti fino al 14 luglio. Gli sconti sono suddivisi in 4 categorie progressive: iniziano con uno sconto extra di 5€ per acquisti da 50€ a 149€ e arrivano fino a uno sconto massimo di 35€ per acquisti di 600€ e oltre. Questa promozione è vantaggiosa perché si applica anche su molti prodotti già venduti al miglior prezzo su eBay, consentendo di acquistare ciò che si desidera a prezzi ancora più convenienti.

NB: ricordatevi di inserire il coupon "PSPRLUG24" per applicare lo sconto extra. Il risparmio cambia a seconda della spesa, fino a un massimo di 35€ extra.

Vedi offerte su eBay

Più spendi, più risparmi, perché approfittarne?

Approfittarne è chiaramente vantaggioso per il semplice motivo che la promozione vi consente di acquistare prodotti desiderati a prezzi scontati, inclusi quelli già convenienti. Ciò pone eBay come il luogo ideale per chi punta al massimo risparmio, con il portale che è quindi pronto a dire la sua invogliando gli utenti a completare gli acquisti a poche settimane prima del Prime Day di Amazon.

Se state cercando un nuovo smartphone, eBay offre il nuovo Oppo Reno12 Pro a soli 400€ circa grazie al coupon, anziché 416,23€. Questo modello, inizialmente venduto a 599,90€, beneficia già di uno sconto notevole sul sito, e il coupon aggiuntivo di 15€ permette di risparmiare ulteriormente sul vostro acquisto.

Ricordate che la promozione non si limita agli smartphone: il coupon è valido su una vasta gamma di prodotti su eBay. Quindi, non esitate a dare un'occhiata alla pagina promozionale per scoprire tutte le offerte disponibili e fare il vostro acquisto al miglior prezzo possibile. Che stiate cercando tecnologia, moda, casa e giardino o altro, eBay ha qualcosa di speciale per questo luglio!

Vedi offerte su eBay