Prime Day 2024: le offerte già attive da non perdere

Amazon ha recentemente annunciato i dettagli del prossimo Prime Day, ma diverse informazioni potrebbero essere sfuggite ai meno attenti. Va sottolineato, infatti, che Amazon sta già offrendo una serie di promozioni interessanti, come consuetudine nelle settimane precedenti al Prime Day. Queste promozioni riguardano principalmente i servizi di Amazon, come Music Unlimited, Audible, Prime Video e Amazon Seconda Mano. Di seguito, forniremo un breve riepilogo di ciascuno di questi per chiarire in cosa consistono le offerte disponibili.

Prime Day 2024: le offerte già attive

Amazon Music Unlimited, uno dei servizi di streaming musicale più popolari, è al centro delle attuali promozioni pre-Prime Day. Per i nuovi utenti, Amazon offre un'incredibile opportunità: provare il servizio per ben 5 mesi gratuitamente. Questo periodo prolungato consente agli utenti di entrare nell'ampia libreria di oltre 75 milioni di brani senza pubblicità, offrendo un'esperienza musicale leader del settore. È un'occasione ideale per esplorare nuove playlist, ascoltare album esclusivi e godersi la musica in alta qualità, il tutto senza alcun costo per i primi 5 mesi.

Audible, il rinomato servizio di audiolibri di Amazon, non è da meno. Per chi ama immergersi nelle letture durante l'estate, Amazon offre un periodo di prova gratuito di 3 mesi per Audible. Questo significa avere accesso a un'ampia selezione di audiolibri, podcast originali e tanto altro, perfetto per chi desidera godersi la lettura anche quando è in movimento o rilassarsi semplicemente ascoltando le voci di grandi narratori.

Anche per Prime Video, il servizio di streaming video di Amazon, sono state preparate una serie di offerte speciali. Tra le promozioni più interessanti, ci sono sconti fino al 50% su una vasta selezione di film. Questo permette agli abbonati di Prime di accedere a una varietà di contenuti cinematografici ad un prezzo ridotto, aggiungendo un ulteriore valore all'esperienza di intrattenimento in casa.

Infine, Amazon Seconda Mano continua a offrire un vantaggio economico per coloro che cercano affari su prodotti ricondizionati o provenienti da resi. Attualmente, Amazon sta offrendo un extra sconto del 20% su molti articoli restituiti, garantendo non solo prezzi competitivi ma anche una scelta ecologica per i consumatori consapevoli.

