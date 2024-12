Scopri il nuovo concorso Hisense: puoi vincere 600 gift card o un TV da 65”!

Hisense offre un’opportunità imperdibile per concludere il vostro 2024 con una sorpresa. Partecipando al concorso gratuito “Promo Contest Natale 2024”, attivo fino al 10 gennaio 2025, potreste essere tra i fortunati vincitori di una delle 600 gift card Tutto-In-Uno o del prestigioso TV Hisense Mini-LED Pro 4K da 65 pollici, del valore di oltre 1.100€. Questa iniziativa è stata pensata per regalare ai partecipanti una chance concreta di vincere premi utili e di grande valore.

Concorso Hisense Natale 2024, come partecipare

Partecipare è semplice e gratuito, accessibile a tutti. Per partecipare, collegatevi alla pagina ufficiale del concorso e compilate il modulo inserendo i vostri dati personali. Una volta completata l’iscrizione, saprete immediatamente se avete vinto una delle 600 gift card Tutto-In-Uno da 10€, spendibili presso partner rinomati come Zalando, Foot Locker, Nike, Deliveroo e molti altri.

Non avete vinto subito? Nessun problema! Tutti i partecipanti entreranno automaticamente nell’estrazione finale, che mette in palio un esclusivo TV Hisense Mini-LED Pro 4K da 65”, un dispositivo all’avanguardia che garantisce immagini ultra-definite e colori straordinari.

L’estrazione finale del concorso avverrà dopo la chiusura del 10 gennaio 2025, e per maggiori dettagli potete consultare il regolamento completo disponibile sul sito ufficiale Hisense. Questa iniziativa non solo celebra il Natale con premi straordinari, ma rappresenta anche un’occasione unica per avvicinarsi alla qualità offerta da Hisense, leader nel settore tecnologico.

Non perdete questa straordinaria opportunità di vincere una gift card o un TV Hisense di ultima generazione. Compilate il modulo e partecipate subito: il vostro regalo di Natale potrebbe essere dietro l’angolo!

Vedi il sito Hisense