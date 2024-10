Scopri la serie di cui tutti parlano su Amazon: abbonati ora e usufruisci di 30 giorni gratuiti!

Da qualche giorno, su Prime Video, è finalmente disponibile Citadel: Diana, la nuova serie italiana di spionaggio che ha già catturato l'attenzione del pubblico grazie alla sua trama intricata e a un cast di altissimo livello. Prodotta da Cattleya in collaborazione con Amazon Studios e sotto la supervisione dei celebri Fratelli Russo, questa produzione rappresenta un tassello fondamentale nell'universo di Citadel, spin-off della serie globale lanciata nel 2023.

Citadel: Diana, chi dovrebbe vederlo?

Citadel: Diana ci trasporta in una Milano futuristica del 2030, dove la protagonista Diana Cavalieri (interpretata dalla talentuosa Matilda De Angelis) vive un conflitto interiore. Agente segreto di Citadel, infiltrata nel temibile sindacato rivale Manticore, Diana è rimasta imprigionata per otto anni, costretta a condurre una vita da doppiogiochista. La svolta arriva quando si presenta l'occasione di distruggere Manticore dall'interno, ma per farlo, dovrà decidere se fidarsi di Edo Zani (interpretato da Lorenzo Cervasio), erede della potente famiglia Zani e figura chiave di Manticore Italia.

Intrighi, giochi di potere e tradimenti sono al centro di questa storia, dove ogni episodio aggiunge nuovi dettagli sulle vite passate e sugli obiettivi dei personaggi. Le missioni, che si svolgono tra Parigi e la Sicilia, creano una narrazione carica di tensione fino al confronto finale.

Citadel: Diana è perfetta per chi ama le spy story moderne con trame intricate e personaggi complessi. La serie si distingue per la qualità della produzione e la capacità di fondere azione, suspense e riflessioni sui dilemmi morali. Grazie all'abbonamento a Amazon Prime, non solo avrete accesso a questa avvincente serie, ma potrete esplorare un vasto catalogo di contenuti esclusivi.

