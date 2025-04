Scrivanie OAKO in rovere massello: SCONTO del 30% e monitor stand in OMAGGIO!

OAKO Denmark ha lanciato un'imperdibile promozione dedicata a chi desidera rinnovare il proprio spazio di lavoro con stile e funzionalità. Per un periodo limitato, è possibile usufruire di uno sconto del 30% su tutte le scrivanie regolabili in altezza OAKO, ricevendo in omaggio un monitor stand aggiunto automaticamente al carrello durante l'acquisto.

Vedi offerte su OAKO Store

Scrivania OAKO, perché acquistarle?

Le scrivanie OAKO sono realizzate in rovere massello al 100%, con finiture naturali che esaltano la bellezza del legno e garantiscono durabilità nel tempo. Dotate di un sistema di regolazione dell'altezza fluido e silenzioso, queste scrivanie si adattano perfettamente alle esigenze di chi lavora da casa o in ufficio, promuovendo una postura ergonomica e confortevole. Il design scandinavo minimalista si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, offrendo un equilibrio tra estetica e funzionalità.

Tra i modelli più apprezzati troviamo la "Mahogany", la "Golden-Crust" e la "White Mist", tutte disponibili al prezzo scontato di €779,00 rispetto al prezzo originale di €1.113,00 . Inoltre, l'offerta include un monitor stand in rovere, disponibile in versione piccola o grande, del valore rispettivamente di €128,50 e €188,30, che verrà aggiunto gratuitamente al carrello durante l'acquisto.

Questa promozione rappresenta un'opportunità unica per migliorare il proprio spazio di lavoro con prodotti di alta qualità, combinando ergonomia, design sostenibile e tecnologia avanzata. Le scrivanie regolabili in altezza di OAKO non solo favoriscono una postura corretta, ma aggiungono anche un tocco di eleganza naturale all'ambiente.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per trasformare il vostro spazio di lavoro. Visitate il sito ufficiale di OAKO Denmark per scoprire l'intera collezione e approfittare dell'offerta.

