Future Motion, l’azienda produttrice degli skateboard elettrici Onewheel, sta richiamando tutti i suoi prodotti, inclusi i 300.000 veicoli, auto-bilancianti, venduti negli Stati Uniti. Questo richiamo arriva in seguito a quattro casi di morte, tre dei quali riportati senza l’uso del casco, avvenuti tra il 2019 e il 2021, in seguito a situazioni di stallo dei prodotti.

La decisione di richiamare i prodotti è giunta un anno dopo che Future Motion aveva inizialmente respinto le richieste della CPSC (la Commissione per la Sicurezza dei Prodotti di Consumo degli Stati Uniti) di richiamare gli Onewheel, sostenendo che avevano testato i prodotti e non avevano riscontrato alcun problema. In quel periodo, l’azienda aveva emesso un comunicato stampa in opposizione alla CPSC, definendo le affermazioni dell’agenzia “ingiustificate e allarmistiche”.

Ora Future Motion sta procedendo con un richiamo volontario che aveva scelto di non effettuare quasi un anno prima. L’azienda sta chiedendo ai proprietari di interrompere l’uso dei loro Onewheel fino a quando non verranno adottate misure appropriate. Per i modelli più recenti, come Onewheel GT, Onewheel Pint X, Onewheel Pint e Onewheel Plus XR, la soluzione prevede un aggiornamento del software con un nuovo sistema di avviso.

Tuttavia, per coloro che hanno acquistato i modelli più vecchi, la CPSC e Future Motion stanno chiedendo ai proprietari di smettere di usarli e di eliminarli. Non è stata fornita una cifra specifica sul numero di unità originali coinvolte. Inoltre, non sono state fornite spiegazioni sul motivo per cui l’azienda aveva inizialmente negato i problemi e aveva resistito a effettuare il richiamo nel 2022.

L’aggiornamento del software per gli altri modelli, invece, è stato distribuito su scala globale, non limitato solo agli Stati Uniti. Questo aggiornamento introduce un nuovo sistema di feedback chiamato “Haptic Buzz”, che i conducenti possono sentire e percepire quando il veicolo entra in uno stato di errore, si sta scaricando o si sta avvicinando ai limiti di prestazione.

Per installare l’aggiornamento, i proprietari devono collegare i loro Onewheel all’applicazione dedicata e seguire la procedura illustrata in un nuovo video.

Per i primi acquirenti dei modelli originali, è possibile ottenere un credito parziale di $100 per l’acquisto di un nuovo modello ma solo dopo aver confermato di aver smaltito il vecchio.

In aggiunta all’annuncio del richiamo, Future Motion ha pubblicato un video su YouTube che spiega la nuova funzione “Haptic Buzz” e fornisce suggerimenti per un utilizzo sicuro. Nel video, Jack Mudd di Onewheel, afferma che ignorare il feedback o l’Haptic Buzz “può comportare gravi lesioni o la morte”.

La creazione dell’Haptic Buzz ha richiesto tempo, ed è possibile che non fosse pronta in tempo per rispondere alla prima richiesta della CPSC lo scorso anno.