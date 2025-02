Sky senza parabola, 1 mese a 9€ con disdetta automatica

In un’epoca in cui i servizi di streaming stanno diventando la norma, Sky ha lanciato una proposta per tutti gli appassionati di cinema, serie TV e sport. Con un’offerta di solo 9€, senza necessità di parabola, Sky offre 30 giorni di accesso a Sky, Netflix e Paramount+, con la comodità di non dover preoccuparsi della disdetta, che avviene automaticamente alla fine del mese di prova. Avete capito bene: questo abbonamento, una volta attivato, non si rinnoverà, eliminando ogni operazione burocratica per la disdetta.

Vedi offerta su Sky

Sky senza parabola, perché approfittarne?

L’offerta è pensata per permettere agli utenti di scoprire una vasta libreria di contenuti, con l’opportunità di guardare una selezione esclusiva di titoli da Sky, Netflix e Paramount+. Durante il periodo di prova, sarà possibile accedere a film, serie TV e contenuti sportivi, tra cui gli eventi più attesi e le nuove uscite. Un’ottima opportunità per vedere i contenuti che stanno facendo parlare di sé e che non possono mancare nella propria lista di visione.

Sky offre anche una selezione di titoli che potrebbero non essere ancora nella lista degli utenti, ma che sicuramente li stupiranno. Grazie all’accesso completo alla libreria di Sky, Netflix e Paramount+, gli utenti possono scoprire nuove storie e generi da guardare, senza il timore di dover scegliere tra le solite opzioni. Questo pacchetto non solo soddisfa i gusti degli utenti più affezionati ai grandi successi, ma stimola anche la curiosità di chi è alla ricerca di novità e scoperte.

Per attivare l’offerta, basta completare l’acquisto online e in pochi minuti arriverà un’email con le istruzioni per attivare il proprio Sky iD. L’accesso ai contenuti sarà immediato attraverso l’app Sky Go, compatibile con smartphone, tablet e PC. In questo modo, la visione è possibile ovunque ci si trovi, senza limiti o vincoli di spazio. Un’esperienza di intrattenimento completa, comoda e a portata di clic.

Vedi offerta su Sky