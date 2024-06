Sky Wifi + Sky Cinema + Sky TV a 35,80€ al mese invece di 68,90€

Siete alla ricerca di un metodo per guardare i vostri film e programmi TV preferiti e volete risparmiare rispetto ai classici abbonamenti? In tal caso non potete assolutamente perdervi la nuova promozione di Sky, che fino al 23 giugno vi permetterà di ottenere il pacchetto Sky TV e Cinema insieme alla velocissima connessione di Sky Wifi, il tutto a soli 35,80€€ al mese anziché 68,90€! Avrete, dunque, l'accesso a un catalogo a dir poco vasto di serie tv, film, show e documentari e la potenza della connessione veloce, il tutto a un prezzo a dir poco vantaggioso!

Sky Wifi + Sky Cinema + Sky TV, perché approfittarne?

La nuova offerta di Sky si rivolge principalmente a coloro che cercano un servizio per guardare film e serie TV ma, a differenza di un abbonamento comune a Netflix, la presenza di Sky TV offre l'accesso a un vasto catalogo con serie TV e show nazionali e internazionali, spesso in contemporanea con gli Stati Uniti o in diretta TV. Inoltre, l'inclusione di Sky Wifi nel pacchetto rende la promozione ancora più interessante, permettendo di includere sia la TV che la connessione a internet in un'unica offerta e, dunque, risparmiando notevolmente rispetto alle tariffe tradizionali.

Inoltre, con l'installazione del decoder Sky Q, collegabile alla rete Wi-Fi, l'offerta è perfetta anche per chi non possiede una smart TV ma desidera comunque accedere ai propri contenuti preferiti direttamente dal televisore senza dover acquistare dispositivi accessori come la Fire TV Stick. Attraverso il telecomando, controllabile anche con comandi vocali, avrete accesso non solo al vostro account Sky, ma anche a quelli di molte altre app come Netflix, Prime Video, Spotify e YouTube, rendendo il decoder un vero e proprio hub per l'intratteniemento.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Sky dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che terminerà tra poche settimane!

