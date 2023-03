Già da tempo, state valutando l’acquisto di una nuova smart TV top di gamma che vi consenta comunque di risparmiare qualcosa? Grazie alle offerte di primavera Amazon è arrivata l’occasione perfetta per voi! Il modello Samsung 8K Neo QLED da 85″, infatti, è in ribasso di oltre 1.800,00€, un’occasione che capiterà raramente prima del prossimo Black Friday.

Al momento, infatti, potrete acquistarlo a soli 4.199,00€ invece di 6.096,99€. Dato che stiamo parlando senza alcun dubbio di un vero fuori classe tra i televisori a marchio Samsung, e non solo, vi invitiamo a cogliere l’occasione e non farvi scappare la promozione, fintanto che è ancora in corso e ci sono unità disponibili.

Il Samsung 8K Neo QLED da 85″ è provvisto di un pannello che sfrutta delle tecnologia più che all’avanguardia, in primis la fantastica Quantum Matrix Pro per un controllo ottimizzato della retroilluminazione. Quest’ultima, infatti, si occupa di calibrare con precisione ogni singolo Quantum Mini LED sul display, in modo tale da mostrarvi anche i dettagli cromatici più nascosti. In più, vi assicura neri più intensi e bianchi più puri, con un’area d’illuminazione 1,5 volte superiore rispetto alla tecnologia Quantum Matrix!

Da menzionare assolutamente anche il vero e proprio cuore di questa smart TV, ovvero il processore Neo Quantum 8K. Al posto di una sola rete neurale per l’analisi dei dati visivi, il processore in questione sfrutta i dati generati da 16 reti neurali per migliorare ogni particolare dei vostri contenuti 8K. Inoltre, Grazie al machine learning, il Neo Quantum 8K riesce addirittura ad innalzare lo standard di riproduzione di vari tipi di fonti, creando consistenze perfette, contrasti realistici e riducendo le imperfezioni pixel per pixel.

Non meno importante, potrete godere del 100% di volume colore con Quantum Dot! La tecnologia appena citata regala le immagini più belle di sempre, catturando la luce e trasformandola in sfumature cromatiche mozzafiato, che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo che fa più al caso vostro.

