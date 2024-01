Smart TV LG OLED da 65" a prezzo SHOCK da Mediaworld!

È in corso la "Tech Mania" di Mediaworld, la nuova promozione che, fino al 25 gennaio, vi permette di risparmiare su centiana di prodotti presenti nel catalogo. In particolare, se siete alla ricerca di una smart TV e desiderate un modello davvero top di gamma vi segnaliamo che l'incredibile LG OLED B3 da 65" è disponibile a soli 1.829€ invece di 2.299€, con uno sconto extra di ben 130€ per i possessori della carta MW Club!

Smart TV LG OLED B3, chi dovrebbe acquistarla?

Questa offerta è pensata per gli appassionati di cinema e videogiochi che cercano un'esperienza coinvolgente direttamente dal salotto di casa. Il TV LG OLED 65'' Serie B3 2023 con pixel auto-illuminanti è, infatti, la soluzione ideale per coloro che desiderano colori perfetti, un nero assoluto e un contrasto infinito: per raggiungere tale obiettivo, il processore α7 Gen6 con Intelligenza Artificiale ottimizza automaticamente immagini e audio, adattandoli al contenuto visualizzato per offrire la massima qualità. Per i gamer, invece, il TV garantisce un gameplay fluido e reattivo, riducendo l'input lag e offrendo 2 porte HDMI 2.1 per il supporto del gameplay in 4K @120fps con VRR e Dolby Vision.

Ma non è tutto: la presenza di ThinQ AI consente al televisore di rispondere ai comandi vocali, facilitando la ricerca di contenuti o il controllo di dispositivi connessi. Con il sistema operativo webOS 23, invece, avrete accesso a un'ampia selezione di app di streaming e contenuti, trovando in un istante i film e serie tv che fanno maggiormente al caso vostro e ottenendo suggerimenti in base ai vostri gusti.

Insomma, l'offerta della smart TV LG OLED Serie B3 2023 rappresenta un'opportunità straordinaria per portare a casa un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze dei cinefili e degli appassionati di gaming. La qualità delle immagini, l'audio avvolgente, la fluidità del gameplay, l'intelligenza artificiale, il comando vocale e l'ampia gamma di app e contenuti disponibili fanno di questo TV una scelta senza precedenti per un'esperienza televisiva superiore. Non possiamo, dunque, non consigliarvela, soprattutto perché con la carta MW Club potrà essere vostra a soli 1.699€!

