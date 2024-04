Ottimo dissipatore a liquido MSI in offerta su Amazon a soli 85€!

Sono iniziate ieri le offerte della Amazon Gaming Week che, come vi stiamo raccontando minuto per minuto nella nostra rassegna stampa, coinvolgono centinaia di prodotti legati al gaming nel catalogo di Amazon. Tra questi vi è l'MSI MAG CORELIQUID M360, un dissipatore a liquido compatibile con i socket attuali come AM5 e 1700. Originariamente venduto a 109,00€, ora lo troverete a soli 85,49€, permettendovi di risparmiare con uno sconto del 22%!

MSI MAG CORELIQUID M360, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI MAG CORELIQUID M360 è una soluzione di raffreddamento a liquido che si rivolge agli appassionati di gaming o professionisti che spingono le prestazioni del proprio sistema al limite, permettendovi di mantenere il vostro hardware fresco anche sotto sforzo intenso. Grazie al suo design efficace, vi garantisce il massimo in termini di dissipazione del calore, assicurando che il vostro sistema possa funzionare a livelli ottimali senza soffrire di surriscaldamento.

Inoltre, se siete amanti del modding o semplicemente desiderate aggiungere un tocco di personalità al vostro setup, l'illuminazione RGB personalizzabile dell'MSI MAG CORELIQUID M360 è un plus non trascurabile. Potrete scegliere tra diversi effetti luminosi per rendere unico il vostro spazio di gioco o lavoro. Con il suo funzionamento silenzioso, questa soluzione di raffreddamento si adatta perfettamente anche agli ambienti dove la quiete è fondamentale, mentre il design intuitivo e l'installazione semplice lo rendono adatto anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo del raffreddamento a liquido, garantendo un'esperienza priva di stress.

Offerto a 85,49€, considerando le sue caratteristiche e prestazioni, questo dissipatore a liquido rappresenta un investimento di valore per chi cerca una soluzione duratura e di alta qualità. La combinazione di prestazioni, stile e facilità di installazione lo rende una scelta consigliata per l'upgrade del vostro sistema di raffreddamento!

