Questo controller a tema Super Mario per Nintendo Swtich è STUPENDO e scontato!

Sono iniziate ieri le offerte della Amazon Gaming Week che, come vi stiamo raccontando minuto per minuto nella nostra rassegna stampa, coinvolgono centinaia di prodotti legati al gaming nel catalogo di Amazon. Tra questi vi è un bellissimo controller PowerA a tema Super Mario, compatibile con Nintendo Switch, PC e smartphone. Ebbene, ora è disponibile su Amazon a soli 42,08€, per un risparmio del 15% rispetto al prezzo originale di 49,50€!

Controller PowerA Super Mario, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo controller prodotto dal noto brand PowerA è, ovviamente, perfetto per gli amanti di Super Mario, essendo dotato di licenza ufficiale Nintendo. La stampa è, infatti, di altissima qualità: l'intero pad è colorato del rosso tipico di Mario, mentre l'iconico personaggio è presente nella parte anteriore in una delle sue pose tipiche. Vi sono poi altri dettagli, come gli analogici gialli come le stelle power-up e la "M" del cappello nella parte superiore. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, assicura una connessione stabile e senza ritardi, rendendolo perfetto per i giocatori che desiderano liberarsi dai vincoli dei cavi.

Questo controller è consigliato, dunque, a tutti gli utenti della piattaforma Nintendo alla ricerca di un'esperienza di gioco migliorata rispetto ai Joy-Con tradizionali. Con un D-pad più sagomato a otto vie e una configurazione di pulsanti ABXY più ampia, offre un comfort e una precisione superiori. Inoltre, la presenza di controlli di movimento inclusi e pulsanti di gioco avanzato per la mappatura tasti istantanea soddisfa le esigenze di coloro che cercano una personalizzazione elevata e una risposta immediata durante le sessioni di gioco intense.

Insomma, questo controller PowerA è un'ottima scelta per chi cerca un'esperienza di gioco migliorata su Nintendo Switch. Con la sua tecnologia avanzata e design intuitivo, offre precisione, personalizzazione e comodità, il tutto a un prezzo di 42,08€, decisamente inferiore rispetto ai controller prodotti da Nintendo!

Vedi offerta su Amazon