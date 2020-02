Smart TV, smartphone e altoparlanti Sony nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Come da quotidiana abitudine, anche oggi è arrivato il momendo di dare un’occhiata alle offerte dei “Solo per oggi” Mediaworld che, con queste sue offerte della durata di sole 24 ore si è dimostrato in grado di contrastare in modo competitivo le offerte di tantissimi altri store online, Amazon su tutti. Avevamo controllato lo store giusto un paio di giorni fa, rimanendo sorpresi dalle ottime offerte relative piccoli e grandi elettrodomestici, con sconti che permettevano di risparmiare diverse centinaia di euro su prodotti ambiti (e spesso molto dispendiosi) come lavatrici, asciugatrici e frigoriferi di varie dimensioni, mentre con la giornata di oggi Mediaworld torna a stuzzicarci con sconti di varia natura prettamente dedicati al mondo degli smartphone e delle smart tv, con quale divagazione persino nell’ambito della dronistica!

Le offerte non sono numerorissime a dire il vero, ma si tratta comunque di prodotti a cui vale la pena dare un’occhiata e che possono valere il vostro tempo. Tra i vari, ad esempio, vi segnaliamo l’ottimo (e spesso ingiustificatamente bistrattato) Oppo Reno 2: uno smartphone di alto livello, particolarmente adatto per chi desidera distinguersi dalla massa con un dispositivo diverso dagli altri. Ottimo display, comparto fotografico versatile e prestazioni da autentico top di gamma ci avevano già convinto sull’ottima natura del dispositivo ai tempi della recensione, anche se al tempo avevamo constatato un prezzo forse troppo alto per il mercato di oggi, che con i suoi 499,00€ rendeva il dispositivo forse poco appetibile ai più. Ebbene, grazie a MediaWorld, oggi Oppo Reno 2 è disponibile al prezzo di 439,00€, scendendo al di sotto della soglia dei 450,00€, e risultando così più appetibile per chiunque cerchi un dispositivo solid, affidabile e squisitamente indirizzato a chi ha ambizioni da creator.

Ovviamente le offerte non si limitano al solo Oppo reno 2 e, come sempre, ci siamo impegnati nel selezionare per voi quelle che sono, a nostro giudizio, le offerte migliori relative alla giornata di oggi. L’invito, ovviamente, è quello di affrettarvi, perché avrete tempo fino alla mezzanotte di oggi per effettuare i vostri acquisti a prezzo vantaggioso, al termine del quale molti prodotti torneranno al loro prezzo originale. In ogni caso, vi consigliamo anche di spulciare per bene la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte ancora disponibili.

