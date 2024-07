Solo 65€ per Ring Intercom e Indoor Camera, la combo perfetta per la sicurezza estiva

Se le offerte anticipate di Prime Day vi hanno convinto a creare o migliorare la vostra smart home con nuovi dispositivi intelligenti, vi consigliamo di prendere in considerazione la combo che include il Ring Intercom e la Ring Indoor di 2° generazione. Questa combinazione, già di per sé ottima, è perfetta se utilizzata insieme a uno degli assistenti Amazon. Il prezzo per entrambi i prodotti, acquistati insieme, è di soli 64,99€ per questi due giorni intensi di offerte.

Ring Intercom + Ring Indoor, chi dovrebbe acquistarli?

Questa combo è ideale per chiunque stia cercando di migliorare la sicurezza e la gestione della propria casa tramite dispositivi intelligenti. Con il Ring Intercom, sarà possibile comunicare con i visitatori e aprire il portone di casa direttamente dal vostro smartphone, anche quando non si è fisicamente presenti. La Ring Indoor, invece, offrirà una visione aggiuntiva per controllare gli ambienti interni.

Per coloro che desiderano un controllo più dettagliato degli spazi interni, proprio la Ring Indoor rappresenta un significativo passo avanti, offrendo una qualità video ottimale e un'ottima integrazione con le funzioni smart home. Inoltre, grazie alla possibilità di collegarla direttamente con il Ring Intercom, la sicurezza domestica diventa ancora più fluida e completa.

Questi dispositivi sono pienamente integrabili con assistenti vocali come Alexa, permettendo un controllo semplice e vocale degli apparecchi. Ora che potete acquistarli insieme per soli 64,99€, potete ottenere una soluzione completa per la sicurezza e la gestione domestica intelligente a un prezzo molto conveniente. Se siete interessati a rendere la vostra casa più sicura e tecnologicamente moderna, questa offerta presentatasi durante le offerte anticipate di Prime Day potrebbe essere esattamente ciò di cui avete bisogno.

