Solo 80€ per questa bellissima stampante portatile per le vostre foto!

Se avete una passione per le foto o se, semplicemente, siete alla ricerca di una bella idea regalo per qualcuno con una forte passione per le foto, e volete approfittare di questo ultimo giorno di Black Friday per confezionare un regalo perfetto, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa ottima offerta relativa alla stampante portatile Canon Selphy Square, oggi scontata del 38%, ed acquistabile a soli 79,99€ anziché 129,00€!

Canon Selphy Square, chi dovrebbe acquistarla?

La Canon Selphy Square è una stampante fotografica che, come detto, è certamente ideale per qualsiasi amante della fotografia che desideri stampare in modo immediato e rapido i propri scatti ed i propri ricordi. Adatta sia agli amanti della fotografia che vogliono conservare i loro scatti, sia a chi cerca un regalo sfizioso in vista di Natale, questa stampante utilizza la tecnologia di stampa a sublimazione per garantire immagini vivide, uniformi e ricche di dettagli. Inoltre, grazie alla carta fotografica quadrata XS-20l di Canon, le foto stampate hanno una durata fino a 100 anni, garantendo una conservazione di lunga durata!

Facile da connette a qualsiasi dispositivo smart, e ricaricabile velocemente via USB, questa stampante gode anche del supporto dell'app gratuita SELPHY Photo Layout di Canon, che offre un'esperienza creativa completa, permettendovi di aggiungere timbri, filtri, bordi, testi e altro ancora alle stampe, personalizzando ogni immagine in modo unico!

In sintesi, parliamo della compagna perfetta da tenere sempre a portata di mano, magari in viaggio, per trasformare i ricordi in stampe di qualità da conservare per anni a venire. Un prodotto sfizioso e ben realizzato, per cui vi suggeriamo caldamente di approfittare dell'offerta del 38% di sconto su Amazon, specie qualora vi possa tornare utile come regalo di Natale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!