[Sondaggio] Hai i pannelli solari a casa?

È di poche ore fa la notizia secondo cui il Parlamento Europeo ha dato il via libera a una nuova legge che impone l’obbligo di installazione dei pannelli solari sugli edifici pubblici e non residenziali; l’obbligo si estenderà anche sulle case di nuova costruzione a partire dal 2030.

L’obiettivo è quello di avere edifici a zero emissioni entro poco più di 5 anni: le autorità pubblica dovranno muoversi rapidamente per rispettare la legge, che prevede che tutti gli edifici da loro occupati o di loro proprietà siano a norma entro il 2028.

Abbiamo colto l’occasione della notizia su questa nuova, importante normativa per porvi una domanda: voi avete dei pannelli solari in casa? Negli ultimi anni si sono diffusi sempre di più, complice anche il passaggio a piani a cottura a induzione e sistemi di riscaldamento con pompa di calore, che hanno fatto sparire il gas dalle case lasciando l’elettricità come unica fonte di energia; in questo senso, i pannelli solari sono un’ottima soluzione per risparmiare sulle bollette.

C’è anche da dire però che, purtroppo, gli impianti fotovoltaici hanno costi decisamente importanti, che precludono a molte famiglie la possibilità di installarne uno. Si parla di diverse migliaia di euro anche per un semplice impianto da 3kW, ma il prezzo cresce ancora di più se si vuole installare una batteria d’accumulo, per conservare l’elettricità prodotta in eccesso e usarla quando i pannelli non producono energia, ad esempio nelle ore notturne.

La speranza ovviamente è che la legge europea cambi le carte in tavola, spingendo lo Stato e le aziende private a fornire incentivi per l’installazione di pannelli e impianti fotovoltaici, così da dare una forte spinta all’impiego delle energie rinnovabili anche da parte dei privati, salvaguardando in questo modo il pianeta. In attesa di ulteriori sviluppi in questo senso, diteci: avete dei pannelli solari? E se la risposta è no, qual è il motivo? Fatecelo sapere rispondendo al sondaggio!