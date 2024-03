[Sondaggio] Metteresti un robot a prendersi cura dei tuoi cari?

La Corea del Sud sta sperimentando della "bambole robot" da poter affiancare agli anziani o comunque alle persone che soffrono di demenza e altre patologie correlate. Un buon modo per aiutarli a sopperire alla solitudine e alle diverse problematiche generate dalla malattia.

Questi robot potrebbero, in futuro, essere utilizzati anche per prendersi cura di anziani non necessariamente malati, anche solo fungendo da badanti artificiali. I test sperimentati in Corea del Sud dimostrano che bene o male l'idea funziona, diminuendo la depressione e migliorando la regolare assunzione di farmaci, grazie all'aiuto dell'assistenza artificiale.

Metteresti un robot a prendersi cura dei tuoi cari? Sì, mi fiderei (69%) No, assolutamente contrario (31%) Vota Scade fra tra 6 giorni Totale voti: 52 Vuoi cambiare la tua risposta?

Al netto di tutto questo, voi vi fidereste a far affiancare a un anziano, un robot che possa prendersi cura dei vostri cari? Oppure ritenete che sia pericoloso o poco utile? Abbiamo creato un sondaggio a cui potete rispondere e dirci la vostra.

Potete anche commentare la vostra scelta con una risposta sotto questo pezzo, così da poter dar vita, eventualmente, a una discussione in merito.