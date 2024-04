[SONDAGGIO] Sei un tipo da film pirata? Lo eri? Lo sarai in futuro?

In questi giorni la MPA, l’associazione che unisce i produttori di film, ha deciso di riprendere gli sforzi per spingere il governo statunitense a varare leggi contro la pirateria. Non c’è ancora nulla di definito ma sembra probabile che si cercherà di varare norme per bloccare siti che distribuiscono film e serie TV. Non necessariamente entro 30 minuti come fa Piracy Shield in Italia, ma il concetto è più o meno lo stesso.

Accade per molte ragioni ma quella principale è sicuramente il fatto che da qualche tempo i consumatori stanno ricominciando a scaricare film pirata. Un fenomeno che avevamo già rilevato a gennaio 2024, e che poi Netflix stessa aveva confermato poco tempo dopo.

Guardi o hai mai guardato film e serie TV pirata? (Anonimo) No, mai fatto (3%) Sì l'ho fatto in passato ma ora non più (44%) Sì, avevo smesso ma ho ricominciato di recente (39%) Prima no ma ho cominciato di recente (14%) Vota Scade fra tra 6 giorni Totale voti: 367 Vuoi cambiare la tua risposta?

Le ragioni sono facili da capire: la qualità delle piattaforme di streaming sta degradando ogni giorno di più (si chiama "enshittification"), e di conseguenza la pirataria torna ad essere un’alternativa interessante per molte persone.

Il che ci porta a una domanda che rivolgiamo a voi lettori di Tom’s? Avete mai scaricato film pirata? Lo facevate prima e non lo fate più? Magari avete cominciato di recente oppure siete totalmente contrari e basta.Ci sono diverse possibili situazioni e ci piacerebbe sapere che cosa ne pensate, quindi rispondete al nostro sondaggio!